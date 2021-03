Diretta Atalanta Ascoli Primavera/ Streaming video tv: la Dea non può più sbagliare

DIRETTA ATALANTA ASCOLI PRIMAVERA: DEA IN DIFFICOLTÀ

Atalanta Ascoli Primavera sarà diretta dal signor Bogdan Nicolae Sfira, e va in scena alle ore 12:00 di mercoledì 10 marzo: un altro turno infrasettimanale nel campionato Primavera 1 2020-2021, arrivato alla sua 14^ giornata. La Dea è in difficoltà: ha vinto gli ultimi due scudetti e le relative Supercoppe ma in questo torneo non sta riuscendo a trovare ritmo, arriva dalla sconfitta contro il Genoa e allo stato attuale delle cose sarebbe addirittura fuori dai playoff.

Servirà una decisa sterzata contro un Ascoli che chiude il gruppo e non è ancora riuscito a vincere una partita, ma se non altro ha ottenuto lo scorso weekend il suo secondo punto fermando il Bologna. Sarà interessante valutare come andranno le cose nella diretta di Atalanta Ascoli Primavera, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare una breve valutazione circa i temi principali della sfida iniziando dalle probabili formazioni che vedremo in campo.

DIRETTA ATALANTA ASCOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Ascoli Primavera non è disponibile sui canali della nostra televisione; tuttavia l’emittente Sportitalia si occupa di tutto il campionato 1 e, di conseguenza, fornirà anche le immagini di questo match in tempo reale. Basterà collegarsi in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, con l’app Sportitalia attivabile sui vostri dispositivi oppure riferirsi al sito ufficiale che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ASCOLI PRIMAVERA

In Atalanta Ascoli Primavera Massimo Brambilla punta sul 4-2-3-1: da valutare ovviamente gli uomini da impiegare ma possiamo ipotizzare uno schieramento con Gelmi tra i pali, Scanagatta in difesa con Cittadini mentre i due esterni sarebbero Renault e Ceresoli, e una mediana nella quale Gyabuaa o Alassane Sidibe possono riposare lasciando spazio a Berto. Davanti, Cortinovis sarà ancora titolare e con lui Ghislandi e Vorlicky; come prima punta, De Nipoti insidia la maglia di Kobacki per naturale turnover. Simone Seccardini si affida al 4-3-1-2: mancherà lo squalificato Intinacelli, assenza pesante che sarà coperta da Cudjoe che affiancherà D’Agostino in attacco. Poi, Olivieri sarà impiegato come trequartista ma occhio anche a Palazzino che se la gioca, a centrocampo Franzolini spera in un posto con Lisi, Ceccarelli e Colistra che partono ancora favoriti. In difesa saranno Markovic e Alagna a proteggere il portiere Bolletta, con Pulsoni e Gurini a correre sulle fasce laterali.

