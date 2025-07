Diretta Atalanta Atalanta U23 streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca a Clusone.

DIRETTA ATALANTA ATALANTA U23 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Una delle amichevoli interne di questa estate, la diretta Atalanta Atalanta U23 sta per cominciare e allora noi possiamo ricordare che negli ultimi giorni anche il Milan, che ha vinto 3-0, ha aperto le danze nella sua preparazione contro la seconda squadra rossonera, quel Milan Futuro che l’anno scorso ha giocato il primo campionato di sempre ma è mestamente retrocesso in Serie D perdendo il playout contro la Spal, anche se la rinuncia del Brescia avrebbe potuto portare a un ripescaggio che, salvo miracoli, non avverrà con la squadra dunque confermata nella quarta divisione.

Contro le squadre Primavera hanno invece giocato Lazio, Parma e Fiorentina; un modo interessante per una prima sgambata in vista di qualche amichevole più probante, ma soprattutto anche per testare più a lungo e in maniera più concreta quei giovani che potrebbero poi essere aggregati in prima squadra nel corso della stagione. Così farà anche la Dea, dove peraltro Ivan Juric è appena arrivato e dunque ha tutto l’interesse nello studiare da vicino la squadra Under 23: vedremo come procederà questa amichevole e se qualcuno giocherà un tempo con una formazione e un altro con l’altra, per il momento però aspettiamo il fischio d’inizio nella diretta Atalanta Atalanta U23 che sta davvero per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATALANTA ATALANTA U23: AMICHEVOLE IN FAMIGLIA!

Finalmente la diretta Atalanta Atalanta U23, che si gioca a Clusone alle ore 17:00 di sabato 26 luglio 2025, ci farà vivere l’esordio estivo della Dea, certamente una delle squadre più attese alla prossima stagione per una serie di motivi, primo tra tutti il cambio di allenatore con l’addio di Gian Piero Gasperini dopo nove anni.

Il momento sarebbe dovuto arrivare, ed è in effetti arrivato: il tecnico di Grugliasco ha lasciato con un anno di anticipo per accettare la sfida della Roma, l’Atalanta tra le possibili soluzioni ha scelto in qualche modo la continuità perché Ivan Juric è uno dei principali “discepoli” di Gasperini, come tattica e idea di calcio.

Certo, gli ultimi risultati non depongono a suo favore: al Sunderland ha ereditato una situazione già drammatica ma non l’ha migliorata (anzi), soprattutto spicca in negativo l’esonero dalla Roma dopo un passo decisamente negativo.

Adesso però il croato avrà la possibilità di riscattarsi a Bergamo e il suo inizio coincide con un’amichevole in famiglia come già altre squadre hanno fatto, con la differenza che nella diretta Atalanta Atalanta U23 la Dea sfida la squadra interna che per due anni consecutivi ha saputo raggiungere la fase nazionale dei playoff di Serie C, e dunque è competitiva e potrebbe oggi creare sorprese.

COME SEGUIRE LA DIRETTA ATALANTA ATALANTA U23 IN STREAMING VIDEO TV

Al momento non è stata comunicata la possibilità di seguire la diretta Atalanta Atalanta U23 in tv, così anche con un servizio eventuale di diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ATALANTA U23

Ci sono tanti punti di domanda aperti in vista della diretta Atalanta Atalanta U23: la Dea ha perso Retegui che è stato il capocannoniere dell’ultima Serie A, presto potrebbe salutare Lookman e dunque già davanti Juric deve inventarsi qualcosa in attesa del calciomercato, né El Bilal Touré né tantomeno Scamacca, reduce da due gravi infortuni, per ora offrono le dovute garanzie e tutti gli altri sarebbero dei centravanti adattati. A centrocampo bisognerà vedere se partirà Ederson, che per il momento continua a formare la grande coppia con De Roon; sulle fasce curiosità per il giovanissimo Ahanor e per la conferma di Zappacosta.

Poi, la difesa nella quale Scalvini sarà chiamato a vivere la stagione del riscatto dopo i tanti problemi fisici avuti, un rientro davvero importante in un reparto che dovrebbe essere comandato ancora una volta da Hien e che ha in Djimsiti il veterano e in Giovanni Bonfanti, tornato dal prestito al Pisa, la possibile sorpresa. In porta rimane Carnesecchi l’indiscusso titolare, ma è certamente “romantico” il ritorno di Marco Sportiello: a 33 anni il portiere potrebbe avere un ruolo importante come leader dello spogliatoio e magari anche qualche occasione per farsi vedere in campo, pensiamo soprattutto alla Coppa Italia ma magari a qualche partita prima o dopo la Champions League.