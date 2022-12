Diretta Atalanta AZ Alkmaar/ Streaming video tv: esame olandese (amichevole)

DIRETTA ATALANTA AZ ALKMAAR: PER SCALDARE I MOTORI!

Atalanta AZ Alkmaar, in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo, si gioca alle ore 19.00 di questa sera, giovedì 29 dicembre 2022, quando la Dea nerazzurra di Gian Piero Gasperini completerà le proprie amichevoli nella pausa invernale con un ultimo tocco internazionale, ospitando gli olandesi dell’AZ Alkmaar, ex squadra di Teun Koopmeiners che adesso è una colonna del centrocampo di Gasperini insieme al connazionale De Roon – senza dimenticare Hans Hateboer, per cui è forte il legame dell’Atalanta con l’Olanda negli ultimi anni.

La diretta di Atalanta AZ Alkmaar fornirà quindi diversi motivi d’interesse, ma il principale naturalmente sarà verificare come la Dea arriva alla ripartenza del campionato, che in precedenza l’ha vista ottima protagonista, ma purtroppo con un calo appena prima della sosta che potrebbe avere ridimensionato alcune speranze. Nella pausa i nerazzurri si sono concessi diversi test internazionali per continuare a sentire aria d’Europa anche in una stagione senza coppe, cosa ci dirà la diretta di Atalanta AZ Alkmaar?

DIRETTA ATALANTA AZ ALKMAAR STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta AZ Alkmaar sarà garantita oggi agli abbonati Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 con la telecronaca di Paolo Ciarravano. Inoltre, per quanto riguarda la diretta streaming video di Atalanta AZ Alkmaar, l’appuntamento sarà garantito tramite il servizio Sky Go ed inoltre su NOW TV.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA AZ ALKMAAR

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni per la diretta di Atalanta AZ Alkmaar, con particolare riferimento naturalmente alle scelte dell’allenatore nerazzurro, Gian Piero Gasperini. Immaginiamo in campo gli olandesi, anche se De Roon e Koopmeiners sono tornati da poco dai Mondiali – ma questo è un buon motivo per tornare negli ingranaggi nerazzurri prima che riparta il campionato. Il cuore della mediana dunque è cosa fatta, mentre sugli esterni indichiamo Maehle, a differenza dell’infortunato Hateboer e quindi pensiamo a Ruggeri oppure Soppy.

Con queste scelte, la difesa davanti al portiere Musso potrebbe essere formata da tre uomini: scegliamo Toloi, Palomino e Djimsiti, con il jolly Scalvini che d’altronde potrebbe giocare anche a centrocampo. Il dilemma più grande riguarda però l’attacco, dove le possibili soluzioni abbondano per l’Atalanta: scegliamo Malinovskyi e Lookman a supporto di Duvan Zapata, ma ci sono diversi uomini che sperano di essere titolari – oggi e non solo.











