DIRETTA ATALANTA BAYER LEVERKUSEN/ video streaming Rai 1: precedenti confortanti! (finale Europa League 2024)

DIRETTA ATALANTA BAYER LEVERKUSEN: I TESTA A TESTA

Sono molto dolci i precedenti che ci accompagnano alla diretta di Atalanta Bayer Leverkusen, perché gli unici due incroci precedenti sono terminati con altrettante vittorie nerazzurre. Si tratta per di più di storia molto recente, dal momento che parliamo degli ottavi di finale della Europa League 2021-2022, dunque poco più di due anni fa. L’Atalanta vinse per 3-2 la partita d’andata al Gewiss Stadium di Bergamo giovedì 10 marzo 2022 grazie al gol di Ruslan Malinovsky e alla doppietta di Luis Muriel, mentre per i tedeschi allora allenati da Gerardo Seoane i gol furono messi a segno da Charles Aránguiz e Moussa Diaby.

Il ritorno ebbe luogo sette giorni più tardi, giovedì 17 marzo 2022, quando i nerazzurri di Gian Piero Gasperini si presero la grande soddisfazione di espugnare la BayArena di Leverkusen per 0-1 grazie al gol di Jeremie Boga. Certo, nel mentre il Bayer Leverkusen è cresciuto al punto di avere vinto la Bundesliga e di essere ancora imbattuto in stagione al 22 maggio, ma l’Atalanta è specializzata in imprese europee e ci sono questi due precedenti ad infondere notevole fiducia alla Dea. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATALANTA BAYER LEVERKUSEN STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Essendo un grande evento e una finale di una coppa europea, la diretta Atalanta Bayer Leverkusen avrà ampia copertura televisiva e sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Anche Dazn e Sky proporranno la diretta della partita con la possibilità di seguire anche lo streaming su NOW TV e Sky GO. Anche per la finale di Europa League avrete la possibilità di seguire con noi la diretta testuale con aggiornamenti costanti sull’andamento del match.

ATALANTA BAYER LEVERKUSEN: TEDESCHI FAVORITI!

Dopo un anno di partite al cardiopalma anche l’Europa League giunge al termine con la diretta Atalanta Bayer Leverkusen che metterà in scena la prima delle tre grandi finali europee. Mercoledì 22 maggio dalle 21.00 si illuminerà la Dublin Arena per ospitare una partita che si prospetta di alto livello.

L’Atalanta di Gasperini arriva dalla vittoria in semifinale contro il Marsiglia e si approccerà a questa finale con la consapevolezza di poter fare la storia. Dall’altro lato ci sarà il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che, dopo aver superato la Roma, dovrà battere un’altra italiana per conquistare l’ennesimo trofeo di una stagione trionfale.

ATALANTA BAYER LEVERKUSEN: LE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Atalanta Bayer Leverkusen passa anche per le probabili formazioni di una sfida che assegnerà l’Europa League. Gasperini parte dalla base del suo modulo a tre con Djimsiti, Hien e Scalvini a comporre il terzetto difensivo davanti a Musso che rimane in ballottaggio con Carnesecchi ma in netto vantaggio. Sugli esterni sono pronti Zappacosta e Ruggieri con Hateboer che cerca spazio. A centrocampo ci saranno Ederson e Pasalic con De Roon che prova a recuperare dall’infortunio. Il tridente è più che mai un punto interrogativo con Koopmeiners e Scamacca quasi certi del posto e Lookman in ballottaggio con De Ketelaere.

Difficile capire anche Xabi Alonso che andrà con Kovar tra i pali difeso dal trio formato da Tah, Hincapié e Tapsoba. Grimaldo e Frimpong sono le certezze sugli esterni con Andrich e Xhaxa a completare la mediana. Wirtz, Adli e Boniface dovrebbero completare la formazione con Hlozek, Hofmann e Schick che cercano una maglia dal primo minuto.

ATALANTA BAYER LEVERKUSEN, LE QUOTE

Anche per la finale di Europa League sono disponibili le quote che andranno ad accompagnare la diretta Atalanta Bayer Leverkusen. Gli uomini di Gasperini si approcciano a questa finale da sfavoriti e una loro vittoria nei 90 minuto è quotata a 4,00 contro l’1,85 in favore dei tedeschi. Il pareggio X – sempre nei 90 minuti – arriva fino a 3,75 secondo le quote proposte da Sisal.

