DIRETTA ATALANTA BAYER LEVERKUSEN/ Video streaming tv: è un inedito assoluto

DIRETTA ATALANTA BAYER LEVERKUSEN: I TESTA A TESTA

La diretta di Atalanta Bayer Leverkusen rappresenta un inedito assoluto; delle Aspirine possiamo ricordare qualche incrocio con le squadre italiane, il più recente andato in scena nel 2020 nei quarti di Europa League e perso contro l’Inter (1-2) in una gara secca giocata nella bolla a porte chiuse, ma poi anche il playoff di Champions League (2015) con la Lazio che aveva vinto l’andata all’Olimpico per poi essere demolita alla BayArena. Ancora, quel secondo girone di Champions League del 2002 in cui la Juventus in casa aveva stravinto 4-0, ma poi in Germania era finita 3-1 per il Bayer Leverkusen che aveva viaggiato sino alla finale, perdendola contro il Real Madrid nella stagione in cui i rossoneri persero ogni titolo all’ultima giornata (o appunto in finale).

Dell’Atalanta ricordiamo il sedicesimo di Europa League nel 2018: al Signal Iduna Park il Borussia Dortmund aveva vinto 3-2 con gol decisivo di Michy Batshuayi al 91’, al Mapei Stadium – dove la Dea giocava le sue partite casalinghe in quell’edizione di Europa League – la pioggia aveva reso scivoloso un pallone che Etrit Berisha non aveva controllato, permettendo a Marcel Schmelzer, al minuto 83, di pareggiare il gol di Rafa Toloi e sancire l’eliminazione di un’Atalanta tornata a giocare le coppe dopo tanti anni. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATALANTA BAYER LEVERKUSEN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

I telespettatori che vogliono assistere alla diretta di Atalanta Bayer Leverkusen avranno diverse possibilità. Il match, infatti, sarà trasmesso in chiaro su Tv8, ma non solo. Gli abbonati a Sky Sport, infatti, come di consueto potranno godere della visione dell’impegno sul satellite al canale designato oppure in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione la visione: in televisione se usufruiscono di un dispositivo connesso a Internet oppure in streaming sul sito ufficiale o sulle applicazioni per smartphone e tablet.

ATALANTA BAYER LEVERKUSEN: SFIDA EUROPEA DI LIVELLO!

La diretta di Atalanta Bayer Leverkusen, match di andata degli ottavi di finale di Europa League, andrà in scena giovedì 10 marzo 2022 a partire dalle ore 21.00 alla Gewiss Arena. Gli orobici giocheranno tra le mura amiche il primo atto del doppio confronto, con la speranza di potere sfruttare il calore del proprio pubblico per fare male agli avversari. La fiducia, d’altronde, è tanta. Nei play-off, infatti, la Dea ha eliminato senza difficoltà (risultato complessivo 5-1) l’Olympiakos. L’avversario, questa volta, è tuttavia più ostico. I tedeschi infatti si sono qualificati in questa fase della competizione piazzandosi in vetta al proprio girone, a +3 sul Siviglia.

La squadra di Gerardo Seoane sta collezionando ottimi risultati anche in Bundesliga: si trova infatti al terzo posto della classifica e nell’ultimo turno di campionato ha conquistato un pari in casa della capolista Bayern Monaco. La compagine di Gian Piero Gasperini, quest’anno, sta invece facendo un po’ di fatica nel puntare ai vertici della Serie A, tanto che attualmente si trova al sesto posto della classifica, al limite della zona Europa. A conferma del momento non ottimale c’è anche la sconfitta maturata nell’ultimo turno sul campo della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BAYER LEVERKUSEN

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Atalanta Bayer Leverkusen, è plausibile che i due allenatori non cambino molto rispetto ai precedenti impegni nella competizione. Il tecnico orobico Gian Piero Gasperini si affiderà al suo consueto 3-4-2-1: Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Koopmeiners, Malinovskyi; Muriel. I tedeschi, da parte loro, dovrebbero riproporre quasi la stessa formazione dell’ultimo match di campionato, dove hanno dato il meglio di sé, salvo eventuali problemi fisici last minute. È questo il possibile 4-2-3-1 che il tecnico Gerardo Seoane intende schierare: Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié; Andrich, Demirbay; Adli, Wirtz, Diaby; Schick.

QUOTE ATALANTA BAYER LEVERKUSEN

Le quote di Atalanta Bayer Leverkusen, offerte dall’agenzia di scommesse Snai, danno per favoriti i padroni di casa nel match valido per gli ottavi di finale di Europa League, che si disputerà tra le mura della Gewiss Arena. La vittoria orobica, con il segno 1, è infatti proposta a 1,97. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è invece fissato a 3,65. Un pareggio, con il segno X, è infine quotato a 3,55.



