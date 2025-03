DIRETTA ATALANTA BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Atalanta Bologna Primavera prende il via: è una partita delicatissima e naturalmente il contesto è sorprendente perché, se anche è vero che la giovane Dea non è più la corazzata di un tempo, è altrettanto pacifico che non ci aspettavamo una squadra in piena corsa per evitare la retrocessione. L’Atalanta però non trova più il passo: sono tre sconfitte consecutive e quattro nelle ultime cinque partite, tra questi ko c’è stato anche l’incredibile 3-5 di Cesena contro una rivale diretta, nel girone di ritorno 9 punti e nessuna mezza misura, l’ultimo pareggio risale al 18 gennaio contro il Torino.

Il Bologna sta facendo anche peggio: i felsinei addirittura non vincono una partita dal 2 novembre, sul campo della Sampdoria, dopo quel successo c’è stato il pareggio contro la Juventus e poi una incredibile serie di otto sconfitte e undici ko in sedici giornate, sembra incredibile ma dopo 10 turni il Bologna era in zona playoff mentre oggi rischia di retrocedere senza nemmeno passare dallo spareggio. Uno scenario quindi drammatico per entrambe le squadre, cui il pareggio servirebbe forse a poco: tocca metterci comodi e stabilire quale sarà il verdetto del campo, finalmente allora possiamo dare il via alla diretta Atalanta Bologna Primavera! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATALANTA BOLOGNA PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Atalanta Bologna Primavera sarà trasmessa in diretta sul 60 del digitale terrestre e sarà disponibile anche in streaming gratuito sul sito e l’app di Sportitalia.

PER LA SALVEZZA

La diretta Atalanta Bologna, in programma il 1° marzo 2025 alle ore 11.00, è un crocevia fondamentale nella lotta per evitare i playout del Campionato Primavera 1. Due squadre in difficoltà, due percorsi tortuosi, ma un solo obiettivo: uscire indenni da questa delicata fase della stagione. L’Atalanta, attualmente sedicesima con 30 punti, è reduce da tre sconfitte consecutive contro Milan, Fiorentina e Lazio, una striscia negativa che ha complicato la corsa alla salvezza diretta. La Dea si trova ora sull’orlo della zona playout e deve fare di tutto per evitare di sprofondare nell’inferno degli ultimi 5 posti.

Il Bologna, diciottesimo con 23 punti, è in piena zona playout e fatica tremendamente a trovare la via del gol: con sole 32 reti all’attivo, ha il terzo peggior attacco del campionato. Nonostante la classifica deficitaria, i rossoblù sembrano aver trovato un minimo di solidità nelle ultime settimane, raccogliendo tre pareggi consecutivi prima della sconfitta contro l’Inter della scorsa settimana. Dall’altra parte, l’Atalanta sta pagando il prezzo della scelta di dirottare i migliori talenti nella formazione U23, che sta facendo un ottimo campionato di Serie C. All’andata, la Dea riuscì a imporsi per 2-1 in casa del Bologna, ma ora il momento è diverso, e i nerazzurri devono invertire la rotta per evitare di essere risucchiati nei playout.

ATALANTA BOLOGNA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Mister Bosi dovrebbe confermare Pardel tra i pali, con una linea difensiva composta da Gobbo, Simonetto, Bonanomi e Gariani. A centrocampo spazio a Tavanti, Baldo e Steffanoni, con Arrigoni pronto a supportare l’attacco. Davanti, il tandem formato da Ramaj e Fiogbe avrà il compito di scardinare la difesa avversaria.

Sul fronte opposto, il Bologna di Vigiani si schiererà con il consueto 4-3-3: Pessina in porta, difesa a quattro con Puukko, Tomasevic, Ivanisevic e Papazov. In mediana Jaku, Nordvall e Barbaro si occuperanno della costruzione del gioco, mentre il tridente offensivo vedrà protagonisti Longoni, Addessi e Ravaglioli, chiamati a migliorare le statistiche realizzative di una squadra che ha faticato molto sotto porta.