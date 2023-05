DIRETTA/ Atalanta Bologna Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

DIRETTA ATALANTA BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci finalmente al calcio d’inizio nella diretta di Atalanta Bologna Primavera. Il dato dei precedenti è davvero clamoroso: l’Atalanta ha vinto le ultime 10 partite ed è imbattuta da 15, avendo ottenuto in questo lasso di tempo 12 affermazioni e 3 pareggi. Per trovare l’ultima vittoria del Bologna dobbiamo tornare al dicembre 2011, dunque 11 anni e mezzo fa; era stato un 3-2 interno, non c’è invece traccia di successi in trasferta da parte dei giovani felsinei che oggi sfidano una vera e propria bestia nera. La serie di vittorie dell’Atalanta è iniziata nell’ottobre 2016 con un 4-2 casalingo.

L’ultima vittoria a domicilio della giovane Dea è quella dell’aprile 2022, un 3-0 i cui gol erano stati timbrati da Moustapha Cissé, autore di una doppietta, e Mannah Chiwisa. Adesso per noi è il momento di scoprire quello che succederà sul terreno di gioco: arriverà l’undicesimo sigillo da parte della Dea oppure il Bologna saprà trovare l’orgoglio perduto e salvarsi? Vediamolo insieme: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti sul campo, finalmente la diretta di Atalanta Bologna Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATALANTA BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Bologna Primavera non sarà garantita sui tradizionali canali della nostra televisione; come noto però tutte le partite del campionato 1 sono fornite dall’emittente Sportitalia. In questo caso la visione del match sarà ridotta a Sportitalia Solo Calcio, il canale che mette a disposizione il servizio di diretta streaming video; la partita sarà poi fruibile, sempre attraverso apparecchi come PC, tablet e smartphone e quindi in mobilità, tramite il sito sportitalia.com o ancora installando e attivando l’app Sportitalia sui vostri device.

ATALANTA BOLOGNA PRIMAVERA: QUASI UNO SPAREGGIO!

Atalanta Bologna Primavera, che sarà diretta dal signor Daniele Virgilio, si gioca alle ore 14:00 di mercoledì 17 maggio per la 32^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023. Stiamo arrivando alla conclusione della stagione regolare: l’Atalanta può ancora salvarsi senza passare dal playout e in questo ha aiutato parecchio la vittoria sul campo del Frosinone, con cui di fatto la Dea si è assicurata il fattore campo nell’eventuale spareggio ma ora chiaramente sogna di non doverlo giocare.

Il Bologna è reduce dalla vittoria di Cagliari: un colpo importante ma che non ha ancora chiuso il discorso salvezza, attenzione perché oggi gli orobici potrebbero portarsi ad un solo punto dai felsinei rimettendo tutto in discussione. Aspettando che la diretta di Atalanta Bologna Primavera prenda il via, noi possiamo provare a fare qualche rapida valutazione circa le scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco per questa interessante partita, andando a leggerne insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BOLOGNA PRIMAVERA

Giovanni Bosi dovrebbe confermare tutti i suoi giocatori in Atalanta Bologna Primavera: nonostante l’impegno ravvicinato dovremmo quindi rivedere una difesa con Guerini e Del Lungo davanti a Bertini, Palestra e Regonesi come terzini e poi un centrocampo guidato da Muhameti con la collaborazione di Roaldsoy e Matteo Colombo, mentre Vavassori e Falleni affiancherebbero Vanja Vlahovic. Come alternative Ghezzi per il centrocampo e Pio Stabile per l’attacco, restano da valutare le condizioni di De Nipoti.

Nel Bologna, stagione regolare finita per Mercier che ha ricevuto tre giornate di squalifica: Luca Vigiani fa giocare Wallius a destra mentre sull’altro versante rimane confermato Tommaso Corazza, nel centrocampo a cinque avremo una mediana con Saer Diop e Bynoe a fare compagnia a Pyythia mentre Stivanello, Amey e Motolese dovrebbero rappresentare la difesa a protezione di Bagnolini. Davanti, Anatriello dovrebbe tornare titolare e fare reparto con il solito Raimondo.

