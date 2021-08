DIRETTA/ Atalanta Bologna video streaming DAZN: arbitra Daniele Orsato (Serie A)

DIRETTA ATALANTA BOLOGNA: L’ARBITRO

Atalanta Bologna sarà una partita diretta dall’arbitro Daniele Orsato della sezione Aia di Schio in questa seconda giornata del nuovo campionato di Serie A. La squadra arbitrale per Atalanta Bologna sarà poi completata al Gewiss Stadium di Bergamo dai due guardalinee Vecchi e Margani, dal quarto uomo Santoro, dall’addetto Var Chiffi e dall’assistente Avar Passeri. Adesso però torniamo a parlare del primo arbitro e lo presentiamo più nel dettaglio.

Il signor Daniele Orsato in realtà è naturalmente un fischietto che non ha bisogno di molte presentazioni, possiamo comunque ricordare che è nato il 23 novembre 1975 a Montecchio Maggiore e che è arbitro fin dal 1993. Nella sua lunghissima carriera, si contano già 245 presenze in Serie A per Daniele Orsato, con un bilancio disciplinare che ci parla di 1291 cartellini gialli, 59 espulsioni suddivise fra 36 somme di ammonizioni e 23 rossi diretti, infine sono curiosamente 59 anche i calci di rigore assegnati in Serie A dal signor Daniele Orsato. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATALANTA BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Bologna sarà disponibile solo su DAZN: quest’anno la programmazione della Serie A è invertita rispetto alle passate stagioni, dunque questa piattaforma avrà l’esclusiva delle partite del campionato mentre Sky ne fornirà tre per ogni giornata. Questa non è compresa nel pacchetto del 2° turno, dunque appuntamento solo per i clienti DAZN con visione in diretta streaming video, utilizzando PC, tablet e smartphone o in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

ATALANTA BOLOGNA: BELLA SFIDA PER GASPERINI

Atalanta Bologna si gioca in diretta al Gewiss Stadium, sabato 28 agosto alle ore 18:30. La partita è valida per la seconda giornata di Serie A 2021-2022: troviamo in campo due squadre il cui esordio è stato positivo, anche se le due vittorie sono state sofferte. La Dea infatti ha trovato solo all’ultimo il gol decisivo per battere il Torino, dimostrando di avere ancora un po’ di ruggine e di dover carburare per tornare a essere quella macchina che, al netto delle dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, potrebbe realmente entrare in corsa anche per lo scudetto.

Il Bologna invece si è trovato sotto due volte contro la Salernitana, in casa: ha chiuso in 9 ma comunque vinto, evitando un’altra beffa interna dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Una partita che tende dalla parte degli orobici, ma a rispondere sarà il campo: mentre aspettiamo la diretta di Atalanta Bologna, proviamo a fare chiarezza su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BOLOGNA

Gasperini deve ancora fare i conti con le indisponibilità di Hateboer e Duvan Zapata: in Atalanta Bologna saranno ancora Maehle e Gosens le due frecce esterne, che affiancheranno un centrocampo nel quale Pessina prende il posto dello squalificato De Roon affiancando Freuler. In difesa, davanti a Musso, agiscono Toloi, Demiral e Djimsiti che sembrano essere favoriti; Ilicic si gioca il posto con Pasalic sulla trequarti, probabili conferme (anche perchè le alternative al momento non sono troppe) per Malinovskyi e Muriel a completare l’assetto offensivo.

Sinisa Mihajlovic ha appunto Schouten e Soriano squalificati: nel 4-2-3-1 del Bologna dovrebbe dunque esserci posto per Svanberg in mezzo al campo (con Nicolas Dominguez a fungere da secondo mediano) e Nicola Sansone sulla trequarti. Lui o Barrow (grande ex) a sinistra, l’altro al centro; Orsolini, altro ex della partita, partirà invece dalla destra mentre Arnautovic dovrebbe avere la maglia da titolare come centravanti. La difesa dovrebbe essere invariata: aspettando il rientro di Dijks, Hickey fa il terzino sinistro con De Silvestri – doppietta all’esordio – a destra, Soumaoro e Bonifazi giocano davanti a Skorupski.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per un pronostico su Atalanta Bologna sono disponibili anche dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,30 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio (regolata ovviamente dal segno X) vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 5,75 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, la vostra vincita ammonterebbe ad un valore pari a 8,50 volte la giocata.



