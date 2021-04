Diretta/ Atalanta Bologna streaming video e tv: bergamaschi per il decollo (Serie A)

DIRETTA ATALANTA BOLOGNA: GASP NON VUOLE PIÙ PASSI FALSI!

Atalanta Bologna, in diretta domenica 25 aprile 2021 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. E’ chiamata a decollare l’Atalanta in questa volata per la Champions League che si prospetta particolarmente appassionante. I bergamaschi sembrano avere nelle loro corde l’assalto al secondo posto ma sono tante le occasioni perdute nel corso del cammino: dall’ultimo pareggio contro la Roma, subito dopo una quantità enorme di occasioni sprecate, dai 3 gol incassati dal Torino in rimonta fino alla partita d’andata disputata proprio contro i felsinei, che hanno rimontato uno 0-2.

Nonostante i tanti complimenti ricevuti gli uomini di Gasperini non possono sbagliare più, mentre il Bologna può giocare con la forza dei nervi distesi, a metà classifica i rossoblu sono lontani dalla zona pericolosa della classifica e possono puntare a migliorarsi in questo finale di campionato, pur senza l’obiettivo dell’Europa ormai impossibile anche matematicamente.

DIRETTA ATALANTA BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Bologna verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà quindi un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento a Sky, e in alternativa come sempre gli stessi clienti potranno seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente, attraverso l’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BOLOGNA

Le probabili formazioni della sfida tra Atalanta e Bologna presso il Gewiss Stadium. I padroni di casa allenati da Gian Piero Gasperini scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti, Ruggeri; de Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Sinisa Mihajlovic con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Skorupski; Mbaye, Danilo, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Atalanta Bologna, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite per questa partita di Serie A. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.33 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 5.25 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 8.50 volte quanto avrete deciso di puntare.

