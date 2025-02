Diretta Atalanta Bologna (risultato 0-0): formazioni ufficiali, via!

Prende il via la diretta Atalanta Bologna: attenzione agli episodi recenti, perché i felsinei sono imbattuti nelle ultime quattro gare contro la Dea e, prima del pareggio dello scorso settembre, avevano vinto tre partite consecutive risultando parecchio indigesti a Gian Piero Gasperini. Se si parla di Coppa Italia, ci sono 11 precedenti di cui gli ultimi due terminati pari: nel 2001 agli ottavi l’Atalanta si qualificò grazie alla regola dei gol in trasferta (era un turno ancora in andata e ritorno), nel 1998 il Bologna ribaltò l’1-3 di Bergamo vincendo con lo stesso punteggio al Dall’Ara e si andò ai rigori, dove furono decisivi gli errori di Stefano Torris e Mohamed Kallon per la qualificazione della Dea.

In generale abbiamo un equilibrio totale con quattro vittorie a testa e tre pareggi ma, nelle fasi ad eliminazione diretta, si è sempre qualificata la Dea: lo ha fatto anche nella semifinale del 1996, in casa doppietta decisiva di un giovane Christian Vieri. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci dirà il campo: ecco le formazioni ufficiali, la diretta Atalanta Bologna comincia! ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Odgaard, Fabbian, D. Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Atalanta Bologna streaming video e tv: info su come vederla

Seguire la diretta Atalanta Bologna delle ore 21.00 sarà facile e possibile per tutti gli interessati, infatti sarà trasmessa dalle reti Mediaset e basterà sintonizzarsi su Italia 1, Canale 6 del digitale terrestre, in alternativa ci si potrà collegare alla piattaforma di streaming Mediaset Infinity, o sul loro sito web.

Atalanta Bologna, risultato incerto!

La diretta Atalanta Bologna si terrà al Gewiss Stadium ed è la gara che apre i quarti di finale di Coppa Italia, si affrontano due squadre che esprimono un bel gioco ma che per la forma fisica o per difficoltà tattiche o di infortuni stanno trovando qualche difficoltà nel ritrovare la continuità di risultati della prima metà di stagione. I neroblu di Bergamo sembravano aver superato il momento di difficoltà di inizio 2025 con il rientro di Retegui ma gli ultimi risultati mostrano come la squadra sia ancora un po’ imballata, nell’ultima partita di campionato hanno pareggiato 1-1 con il Torino mentre il turno degli ottavi di Coppa Italia lo hanno superato con un 6-1 al Cesena.

I rossoblù invece sono in una bella serie di 7 partite positive consecutive e sono tornati alla vittoria dopo due pareggi, in Serie A hanno battuto il Como per 2-0 mentre agli ottavi di Coppa Italia avevano vinto 4-0 contro il Monza.

Atalanta Bologna, probabili formazioni

Per l’importante diretta Atalanta Bologna la squadra di casa dovrebbe confermare il classico 3-4-2-1 di Gian Piero Gasperini ma con qualche modifica per via di indisponibilità e turnover, Rui Patricio dovrebbe essere in porta con Toloi, Hien e Djimsiti in difesa, Palestra e Zappacosta sulle fasce e De Roon ed Ederson in mezzo al campo, Retegui unica punta con Pasalic e Brescianini alle sue spalle in supporto. Gli ospiti guidati da Vincenzo Italiano invece dovrebbero confermare il 4-2-3-1 delle ultime gare, Ravaglia tra i pali, Miranda, Lucumi, Beukema e Holm la linea difensiva, Freuler e Moro in mediana, Ndoye e Dominguez gli esterni, Odgaard trequartista alle spalle di Dallinga.

Quote scommesse Atalanta Bologna, pronostico finale

La diretta Atalanta Bologna è una partita difficile da pronosticare anche per via di essere una gara da dentro o fuori, la squadra di casa sulla carta ha una rosa migliore ed è più abituata a questo tipo di partite ma il momento difficile che sta vivendo potrebbe aiutare gli ospiti a fare risultato, sicuramente ci possiamo aspettare una partita ricca di emozioni, ribaltamenti di fronte e occasioni da gol con due squadre così votate all’attacco come Atalanta e Bologna. Alla fine nei 90 minuti il risultato più probabile è un pareggio che porterebbe le due squadre a giocarsi il passaggio del turno ai rigori.