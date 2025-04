DIRETTA ATALANTA BOLOGNA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

A confronto nell’imminente diretta Atalanta Bologna abbiamo due squadre il cui rendimento in questo momento è quasi agli opposti. L’Atalanta ha perso le ultime tre partite, senza mai segnare: vero che erano Inter, Fiorentina e Lazio ma in precedenza la Dea, che aveva tenuto la porta inviolata per quattro gare consecutive, aveva vinto 4-0 in casa della Juventus e nel corso di questa stagione non aveva mai perso due partite in fila se non ad agosto, contro Torino e Inter. Il calo insomma è evidente: nel girone di ritorno l’Atalanta ha 16 punti in 12 giornate, ne aveva 25 dopo i primi undici turni dell’andata. Per contro abbiamo un Bologna cha una sola sconfitta nelle ultime 13, e ha vinto cinque delle ultime sette: ha perso solo a Parma, poi ha fermato il Napoli sul pareggio e ha battuto 5-0 la Lazio,.

Attenzione però, perché in questo campionato il Bologna ha pareggiato anche contro Juventus e Inter e in entrambi i casi in trasferta, con 25 punti nel ritorno ne ha recuperati 9 all’Atalanta e ora sogna il terzo posto. Teniamoci forte, ecco le formazioni ufficiali della diretta Atalanta Bologna! ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, J. Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Fabbian, D. Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA ATALANTA BOLOGNA: ECCO INFO STREAMING, VIDEO E TV

Bisogna essere iscritti a Dazn per poter vedere la diretta Atalanta Bologna. Per chi ne fosse in possesso la sfida sarà visibile su tutti i televisori abilitati. Altrimenti la soluzione è accedere all’applicazione o al sito per seguire l’evento in streaming dall’inizio alla fine.

ATALANTA BOLOGNA, PER UN POSTO IN CHAMPIONS LEAGUE

Comincia domenica 13 aprile 2025 alle ore 12:30 la diretta Atalanta Bologna. Presso il Gewiss Stadium di Bergamo sta per andare in scena uno scontro fra due dirette rivali per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ovvero quella valida per la stagione 2025/2026. I padroni di casa sono in terza posizione con cinquantotto punti ed arrivano dall’importante sconfitta rimediata contro la Lazio fra le mura amiche nel turno precedente.

Entrambe queste compagini potrebbero in ogni caso qualificarsi entrambe al massimo torneo europeo che si disputerà nella prossima annata calcistica. Se i bergamaschi sono interessati a difendere il terzo posto, il Bologna vorrebbe invece migliorare il quarto attualmente occupato con i loro cinquantasette punti. Dopo aver pareggiato con un avversario tosto come il Napoli, i rossoblu non possono permettersi di perdere poichè rischiano di farsi raggiungere o scavalcare dalle inseguitrici come la Juventus e la Lazio.

ATALANTA BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Privo dei soliti Kossounou, Palestra, Posch, Scalvini, Toloi e Scamacca, mister Gasperini potrebbe puntare sul 3-4-2-1 con Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta, Pasalic, Lookman e Retegui se pensiamo alle probabili formazioni della diretta Atalanta Bologna. Il modulo 4-2-3-1 con Ravaglia, Holm, Beukema, Lucumì, Miranda, Freuler, Aebischer, Orsolini, Odgaard, Ndoye e Castro sarà invece la soluzione che verrà adottata dal tecnico Italiano per i Felsinei, ancora senza gli indisponibili Calabria, Skorupski ed ovviamente Ferguson.

DIRETTA ATALANTA BOLOGNA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano credere al fattore campo oltre che alla situazione di classifica e suggeriscono quindi i nerazzurri come possibili vincitori della direta Atalanta Bologna tramite le quote proposte. I bergamaschi sono indicati vincenti ad esempio da Snai ad 1.95. I rossoblu hanno invece più o meno le stesse probabilità di tornare a casa con tre nuovi punti in tasca, visto il 2 fissato a 3.65, rispetto a quelle relative alla chiusura dell’incontro in parità, dove l’x è infine quotato a 3.45.