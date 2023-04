DIRETTA/ Atalanta Bologna video streaming tv: precedenti in grande equilibrio

DIRETTA ATALANTA BOLOGNA: TESTA A TESTA

Sfida abbastanza classica nel panorama del massimo campionato è la diretta di Atalanta Bologna. Sarà la centoquattresima volta in cui bergamaschi e felsinei si sfideranno in Serie A, nel bilancio totale praticamente in parità, Atalanta avanti con 38 vittorie contro le 37 del Bologna. Riducendo invece il quadro alle sfide disputate nel massimo campionato in casa dell’Atalanta, il bilancio si sposta nettamente a favore nei nerazzurri con 28 vittorie orobiche e solamente sette emiliane, l’ultima ottenuta il 28 gennaio 2009 con vittoria bolognese per 0-1.

Ultima vittoria dell’Atalanta in casa contro il Bologna, il 5-0 del 25 aprile 2021. Il 28 agosto 2021 è terminato a reti bianche l’ultimo precedente a Bergamo tra le due squadre, nel match d’andata di questa stagione invece Atalanta corsara al “Dall’Ara” 1-2 il 9 gennaio scorso. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA ATALANTA BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Atalanta Bologna sarà visibile su Dazn in esclusiva. Per quanto riguarda la piattaforma streaming bisognerà avere l’iscrizione all’abbonamento scegliendo tra pass annuale o mensile. Se invece la si vuole vedere attraverso l’emittente televisiva, anche qui previo abbonamento al pacchetto Calcio.

La visione della diretta Atalanta Bologna è inoltre trasmessa in streaming video e si potrà anche qui scegliere se vederla sull’app di Dazn su smart tv, computer, smartphone, tablet o console.

FELSINEI IN VISITA A BERGAMO

La diretta Atalanta Bologna, match in programma sabato 8 aprile alle ore 16:30, racconta di due squadre che hanno ritrovato il sorriso. Gli orobici dopo cinque sconfitte e due pareggi in sette partite hanno vinto le ultime due gare di fila contro Empoli e Cremonese, successi che hanno permesso a Gasperini di respirare e di poter ancora dire la propria in ottica Champions League. I felsinei sono ormai ampiamente salvi da tempo e potrebbero addirittura sognare l’Europa con il sesto posto a otto punti con dieci gare da giocare.

L’Atalanta in casa è solo nona per rendimento avendo guadagnato 21 punti in 13 partite, una media ben al di sotto a quello che ci aveva abituato la squadra di Gasperini nelle scorse stagioni. Ultimamente però è arrivata una sola sconfitta nelle cinque partite più recenti al Gewiss. Il Bologna fa molta più difficolta in trasferta che in casa come dimostrano i 14 punti lontani dal Dall’Ara contro i 26 ottenuti nel capoluogo emiliano.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Bologna vede gli uomini di Gasperini scendere in campo col 3-4-3. Musso tra i pali, difesa a tre con Djimsiti, Palomino e Scalvini. Esterni Zappacosta e Ruggeri mentre de Roon e Ederson giocheranno in mediana. In attacco Lookman, Hojlund e Boga con bocciatura per Zapata e Muriel.

Il Bologna risponde col 4-2-3-1: Skorupski in porta, quartetto difensivo con Posch, Soumaoro, Lucumi e Lykogiannis a chiudere la linea arretrata. I due di centrocampo saranno Dominguez e Schouten con Orsolini, Ferguson e Kyriakopoulos con trequartisti. Unica punta Barrow.

