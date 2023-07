DIRETTA ATALANTA BOURNEMOUTH/ Video streaming tv: focus sulla squadra inglese (29 luglio 2023)

DIRETTA ATALANTA BOURNEMOUTH: FOCUS SUGLI INGLESI

Mentre aspettiamo il via alla diretta di Atalanta Bournemouth, ricordiamo che gli avversari della Dea nella partita amichevole di oggi pomeriggio si stanno preparando all’esordio nel prossimo campionato di Premier League 2023-2024, dopo avere ottenuto il quindicesimo posto in classifica nella scorsa edizione del massimo campionato di calcio inglese. Il Bournemouth aveva quindi dovuto lottare per la salvezza, raggiunta comunque piuttosto bene grazie a 39 punti, totalizzati mediante undici vittorie, sei pareggi e nonostante ben ventuno sconfitte, il margine sulla zona retrocessione fu comunque discreto se si considerano le cinque lunghezze di vantaggio conseguite rispetto al terzultimo posto del retrocesso Leicester.

Per il Bournemouth di conseguenza la partita contro una formazione di caratura internazionale, come è ormai da diversi anni l’Atalanta, sarà molto utile sulla strada verso il debutto ufficiale nella nuova stagione, a maggior ragione se si considera che la Premier League inizierà tra due settimane, quindi come un anticipo di una settimana rispetto alla nostra Serie A. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATALANTA BOURNEMOUTH STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Atalanta Bournemouth sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match amichevole sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati, informazioni in diretta su Atalanta Bournemouth arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali della società bergamasca.

AMICHEVOLE DI LIVELLO PER GASP!

Atalanta Bournemouth in diretta sabato 29 luglio 2023 alle ore 16.00 presso il Vitality Stadium di Bournemouth sarà una sfida amichevole. Dopo un ritiro concluso nel migliore dei modi a Clusone, dove l’Atalanta ha dimostrato grande forma vincendo tutte le amichevoli giocate (l’ultima con un netto 6-0 contro la Pro Vercelli), la squadra nerazzurra si appresta ad affrontare il primo test significativo contro il Bournemouth.

Gli avversari inglesi, sotto la guida del nuovo tecnico Iraola, hanno riscattato una recente sconfitta in amichevole contro il Maccabi Tel-Aviv, ottenendo una vittoria di prestigio con un 3-2 contro il Southampton, squadra inglese. Il confronto tra Atalanta e Bournemouth sarà un’occasione importante per entrambe le squadre di mettere alla prova le proprie capacità e prepararsi al meglio per la prossima stagione, con la Premier League inglese che scatterà una settimana prima rispetto alla Serie A italiana.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BOURNEMOUTH

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Bournemouth, match che andrà in scena al Vitality Stadium di Bournemouth. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Hojlund. Risponderà il Bournemouth allenato da Andoni Iraola con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Neto; Smith, Senesi, Mepham, Kerkez; Cook, Billing; Christie, Ouattara, Anthony; Solanke.

ATALANTA BOURNEMOUTH LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Bournemouth, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Bournemouth, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











