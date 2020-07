Diretta Atalanta Brescia/ Streaming video tv: derby di speranza per la Dea (Serie A)

Atalanta Brescia è in diretta dal Gewiss Stadium, e si gioca alle ore 21:45 di martedì 14 luglio: unico anticipo nella 33^ giornata di Serie A 2019-2020, un derby sentitissimo dalle due tifoserie ma che non ha incroci diretti di classifica. Ormai condannate alla retrocessione le rondinelle, che nell’ultimo turno hanno perso in casa contro la Roma e sono rimasti in penultima posizione, non recuperando punti e con una giornata in meno da disputare per provare ad agganciare la zona salvezza. L’Atalanta ha sognato lo scudetto, e tecnicamente lo sogna anche adesso: vincendo a Torino si sarebbe portata a -6 dalla Juventus, invece è stata ripresa da due rigori e così il distacco dalla Juventus è rimasto invariato. Gian Piero Gasperini però sa di potersi nuovamente avvicinare, e nel frattempo sta provando a strappare il secondo posto ad una Lazio in crisi; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Atalanta Brescia, aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco possiamo valutare le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Brescia sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: tutti gli abbonati la potranno seguire rivolgendosi a Sky Sport Uno o Sky Sport Serie A (numeri 201 e 202 del decoder Sky) e in alternativa, come sempre, ci sarà la possibilità di avvalersi del servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BRESCIA

In Atalanta Brescia Gasperini deve valutare la condizione di Gosens, che ha saltato la partita di Torino: dunque nel caso in cui il tedesco dovesse ancora dare forfait ci sarebbe Castagne spostato a sinistra con Hateboer sempre schierato a destra, si gioca un posto Pasalic che può agire in mezzo al campo (per uno tra De Roon e Freuler) oppure sulla trequarti, con Alejandro Gomez e in luogo di Ilicic che può essere sostituito anche da Malinovskyi, sempre più concreto e determinante. Duvan Zapata sarà l’attaccante, in difesa Caldara è pronto ad affiancare Toloi e Palomino con Djimsiti in panchina, in porta Sportiello può rilevare Gollini.

Il Brescia potrebbe perdere Tonali, ma il playmaker al momento dovrebbe farcela; con lui in mezzo al campo Bjarnason e Dessena, in difesa invece Chancellor fa coppia con Papetti a protezione di Joronen e Sabelli sarà il terzino destro, poi solito ballottaggio Mateju-Martella per la corsia opposta. In attacco si prepara a rientrare dal primo minuto Alfredo Donnarumma; il bomber del Brescia potrebbe essere affiancato a Torregrossa, alle spalle di queste due punte il favorito è Spalek ma attenzione anche a Zmrhal, che può avanzare il suo raggio d’azione.

QUOTE E PRONOSTICO

Nel pronostico su Atalanta Brescia vediamo bene come sia la Dea ad essere nettamente favorita per la vittoria: questa eventualità è regolata dal segno 1 e porta in dote una vincita corrispondente a 1,16 volte quanto messo sul piatto, già per il pareggio si arriva ad un valore di 8,00 volte la puntata (sul segno X) e con il successo delle rondinelle, identificato dal segno 2, andreste a guadagnare una somma che ammonta a ben 15,00 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

