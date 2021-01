Diretta Atalanta Cagliari Primavera/ Streaming video tv: due squadre in difficoltà

DIRETTA ATALANTA CAGLIARI PRIMAVERA: SI RIPARTE TRA MILLE DUBBI

Atalanta Cagliari Primavera sarà diretta dal signor Marco Ricci, e si gioca alle ore 10:30 di domenica 24 gennaio: una matinée che riguarda la 7^ giornata del campionato Primavera 1 2020-2021. Finalmente anche per questo torneo giovanile si torna in campo, dopo il lungo stop disposto per il Coronavirus: una partita allora che si gioca tra mille incertezze, soprattutto per quanto riguarda gli isolani che prima della sosta avevano perso 6-0 contro la Fiorentina e, da rivelazione dello scorso campionato, sono passati ad essere squadra senza vittorie.

Tuttavia, per il momento è davvero complicato tracciare bilanci; questo vale anche per la Dea, che pure era incappata in due brutte sconfitte; se non altro gli orobici hanno giocato mercoledì in Supercoppa e dunque hanno ripreso un po’ di ritmo, per quanto possa contare al momento. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Atalanta Cagliari Primavera; aspettando che la partita prenda il via, proviamo a valutare le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA ATALANTA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Cagliari Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale che da tempo segue con costanza il campionato 1 degli Under 19: lo trovate al numero 60 del digitale terrestre e, in assenza di un televisore, sarà possibile assistere alla partita della 7^ giornata anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e sarà fruibile attraverso la stessa emittente, senza costi aggiuntivi e visitando il sito www.sportitalia.com con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CAGLIARI PRIMAVERA

In Atalanta Cagliari Primavera Massimo Brambilla non avrà a disposizione Scanagatta, dunque ci sarà Bonfanti al centro della difesa con Cittadini, in porta Vismara mentre Renault e Ceresoli potrebbero essere i due terzini. A centrocampo Olivieri dovrebbe essere confermato come perno, con Alassane Sidibe e Zuccon che possono tornare utili per le mezzali ma dovranno scalzare Vorlicky e Gyabuaa; Cortinovis resta favorito per agire da trequartista ma occhio a Ghislandi, davanti Ngock Italen potrebbe prendere il posto di uno tra Mediero e Rosa. Nel Cagliari è squalificato il portiere D’Aniello: dentro Cabras, che sarà protetto da Boccia e Cusumano con Zallu e Spanu a correre sulle fasce, creando sovrapposizioni con Desogus e Kourfalidis che dovrebbero essere gli interni. A tenere le redini del gioco sarà Kanyamuna; Bruno Conti e Delpupo sono in ballottaggio per la maglia da trequartista con Cavuoti che potrebbe essere il terzo incomodo, Contini e Masala devono vincere la concorrenza di Manca come attaccanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA