Diretta Atalanta Cagliari Primavera/ Streaming video tv: la Dea è in difficoltà

DIRETTA ATALANTA CAGLIARI PRIMAVERA: LA DEA RISCHIA GROSSO

Atalanta Cagliari Primavera, che verrà diretta dal signor Stefano Milone, si gioca alle ore 15:00 di venerdì 19 novembre presso il Centro Sportivo Bortolotti: è uno dei due anticipi nella 9^ giornata del campionato Primavera 1 2021-2022. Si torna a giocare dopo la sosta, e la giovane Dea è assolutamente nei guai: sconfitta sul campo della Fiorentina, si trova a ridosso della zona retrocessione e ha subito un brusco calo rispetto alle stagioni dominanti del passato recente, dovendo ora ritrovarsi per evitare di peggiorare una situazione già delicata.

DIRETTA/ Cagliari Atalanta (risultato finale 1-2): Pavoletti sfiora il pari

Sta facendo leggermente meglio il Cagliari, che però fino a due settimane fa aveva un solo punto di vantaggio; poi è arrivato il 3-2 di Bologna a sistemare le cose, con tanto di vista sui playoff (un punto da recuperare). Sarà dunque interessante vedere come andranno le cose nella diretta di Atalanta Cagliari Primavera; mentre aspettiamo che si giochi, proviamo a fare una rapida valutazione sulle possibili scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

Diretta/ Fiorentina Atalanta Primavera (risultato finale 1-0): decide Corradini!

DIRETTA ATALANTA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Cagliari Primavera sarà trasmessa sul secondo canale di Sportitalia: l’emittente resta la casa del campionato Under 19 nazionale, e per questa stagione ha aperto anche un secondo canale che troverete al numero 61 del digitale terrestre. Il match sarà dunque in chiaro per tutti, e in alternativa potrete decidere di seguirlo anche in diretta streaming video, armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CAGLIARI PRIMAVERA

Massimo Brambilla affronterà Atalanta Cagliari Primavera con il 3-5-2: in difesa Hecko può prendere il posto di Berto affiancando Regonesi e Ceresoli, con Sassi o Dajcar tra i pali. Renault insidia Oliveri per la fascia destra, a sinistra agirà Bernasconi mentre in mezzo al campo dovremmo vedere Panada come regista passo, affiancato da Alassane Sidibe e presumibilmente uno tra Giovane e Zuccon. Davanti, De Nipoti può fare coppia con Shakur Omar che è favorito su Pagani.

Diretta/ Bologna Cagliari Primavera (risultato finale 2-3): bel colpaccio dei sardi

Il Cagliari Primavera di Alessandro Agostini gioca invece con un 4-2-3-1: davanti al portiere D’Aniello operano Palomba e Iovu con Sulis e Astrand John che si dispongono sulle fasce laterali, al centro del campo Andrea Conti è diffidato e dunque potrebbe lasciar posto a Schirru o Michele Carboni, poi conferma per Kourfalidis che accompagnerà l’azione dei trequartisti, vale a dire come sempre Lisandru Tramoni e Desogus che dagli esterni supporteranno il centrale Delpupo. Come prima punta, Manca è nettamente favorito sulla concorrenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA