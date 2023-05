DIRETTA/ Atalanta Cagliari Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

DIRETTA ATALANTA CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Sta per cominciare la diretta di Atalanta Cagliari Primavera, la storia dei precedenti fra le due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbe dire su questo incontro? Si tratta di una storia decisamente ricca in anni recenti, tanto che per trovare gli ultimi dieci precedenti è sufficiente risalire solo fino al mese di marzo 2017. Il bilancio è sicuramente favorevole all’Atalanta Primavera che può infatti vantare ben sei vittorie, che diventano sette considerando un successo ai calci di rigore dopo un pareggio in una partita della Coppa Italia Primavera del 2021. Curiosamente quello era stato l’unico segno X, quindi questo naturalmente significa che ci sono poi tre successi del Cagliari per completare l’opera. I rossoblù sardi si possono consolare pensando all’andata, quando fu il Cagliari Primavera a vincere per 1-0 nella partita giocata sabato 7 gennaio scorso in Sardegna. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Atalanta Cagliari Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATALANTA CAGLIARI PRIMAVERA: PUNTI SALVEZZA

Atalanta Cagliari Primavera, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 7 maggio 2023, sarà una delle partite che completeranno il programma della trentesima giornata del Campionato Primavera 1. Un rapido sguardo alla classifica ci aiuta a capire che la diretta di Atalanta Cagliari Primavera sarà importante, anche se purtroppo per la lotta salvezza: posizione critica per i padroni di casa nerazzurri che con 32 punti al loro attivo sono davvero in bilico per la salvezza, ma neppure gli ospiti rossoblù con i loro 39 punti possono ancora stare del tutto tranquilli in questo senso.

La scorsa giornata ha segnato comunque un passo avanti molto importante per il Cagliari Primavera, che ha sfruttato un turno sulla carta favorevole vincendo per 2-1 contro il fanalino di coda Cesena, mentre l’Atalanta arriva dal recupero di mercoledì contro il Milan che però ha portato una sconfitta per 2-3 maturata al 90′ minuto. La posta in palio quindi è molto alta soprattutto per i padroni di casa, ma anche gli ospiti sono davanti a un bivio: che cosa ci dirà la diretta di Atalanta Cagliari Primavera?

ATALANTA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Cagliari Primavera sarà garantita dai canali di Sportitalia, che ormai da anni è la casa del Campionato Primavera 1 e che offrirà anche una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Atalanta Cagliari Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CAGLIARI PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Atalanta Cagliari Primavera. I padroni di casa nerazzurri di mister Marco Fioretto potrebbero proporre un modulo 3-5-2, con questi possibili undici titolari: in porta Bertini, protetto dalla difesa a tre formata da Ghezzi, Guerini e Regonesi; a centrocampo invece folta linea a cinque con Palestra, Chiwisa, Mendicino, Muhameti e Colombo da destra a sinistra; la coppia d’attacco dell’Atalanta Primavera potrebbe infine essere composta da Vlhovic e De Nipoti.

La risposta degli ospiti rossoblù allenati da Matteo Battilana potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 e indichiamo questi possibili undici titolari per il Cagliari Primavera: Zallu, Palomba, Veroli e Idrissi da destra a sinistra nella difesa a quattro davanti al portiere Iliev; a centrocampo potremmo vedere il terzetto formato da Caddeo, Cavuoti e Delpupo; infine il reparto offensivo del Cagliari potrebbe prevedere le ali Sulev a destra e Pulina a sinistra, a supporto del centravanti Kosiqi.

