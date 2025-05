DIRETTA ATALANTA CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tutto è pronto per la diretta Atalanta Cagliari Primavera, con i giovani nerazzurri che scenderanno in campo facendosi forti dei precedenti più recenti, dal momento che i bergamaschi possono mettere sul piatto nelle ultime dieci partite cinque vittorie più un ulteriore successo ai calci di rigore nella sfida secca agli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera edizione 2021-2022. C’è poi anche un altro pareggio “normale” mentre il Cagliari si difende comunque abbastanza bene, potendo mettere sul piatto tre vittorie, senza dimenticare che sono imbattuti da due incontri. Le ultime tre partite ci hanno infatti fornito tutti i possibili esiti: 4-1 casalingo per l’Atalanta sabato 16 settembre 2023.

Ancora, successo per 3-1 del Cagliari nel match di ritorno dello scorso campionato sabato 13 aprile 2024 e infine il pareggio per 1-1 evidentemente nel match d’andata dell’attuale stagione, disputato sabato 23 novembre scorso. Quel segno X aveva spezzato una serie di quattro partite sempre vinte dalla squadra che giocava in casa, chissà se il fattore campo oggi tornerà ad incidere in maniera decisiva sulla diretta Atalanta Cagliari Primavera, oppure se gli ospiti sardi coglieranno una vittoria in terra orobica per la prima volta dal gennaio 2021? Ancora un pochino di pazienza per scoprirlo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Atalanta Cagliari Primavera streaming video, dove vedere la partita

La diretta Atalanta Cagliari Primavera avrà luogo alle 13.00 e potrà anche essere seguita in contemporanea da casa da chi fosse interessato, gli basterà infatti sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre, o collegarsi su tablet e computer in diretta streaming video sul sito sportitalia.it o sull’app.

Atalanta Cagliari Primavera, neroblu salvezza raggiunta

Oggi ci sarà anche la diretta Atalanta Cagliari Primavera, partita che avrà poche implicazioni nella classifica finale per entrambe le formazioni visto che sono certe di aver raggiunto la salvezza ma non potendo più sperare di ottenere qualcosa di più come un posto nei playoff, i neroblu hanno giocato un’ottima seconda metà di campionato riuscendo a completare una grande rimonta e uscire dalla zona retrocessione, riuscita nonostante la sconfitta 1-0 in casa della Cremonese.

I rossoblù invece possono essere soddisfatti della loro stagione che sarà conclusa con la vittoria della Coppa Italia Primavera e un ottimo posizionamento in campionato tra le prime 10 squadre, migliorato dalla vittoria 1-0 contro il Bologna.

Atalanta Cagliari Primavera, probabili formazioni

In campo nella diretta Atalanta Cagliari Primavera si dovrebbero vedere gli undici a cui i tecnici si sono affidati maggiormente durante questa stagione, con la possibilità però di vedere qualche cambio per l’importanza ormai relativa della sfida, Giovanni Bosi presenterà il suo 3-5-2 con Zanchi in porta, Tornaghi, Comi e Maffessoli come difensori centrali, Idele e Simonetto gli esterni con Manzoni, Bonanomi e Steffanoni a completare il centrocampo, Cakolli e Fiogbe la coppia d’attacco. Le scelte di Fabio Pisacane invece vedranno uno schieramento a specchio con un 3-5-2 con Iliev, Franke, Arba e Cogoni, Langella, Malfitano, Marcolini, Simonetta e Grandu, Vinciguerra e Bolzan.