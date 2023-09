Diretta/ Atalanta Cagliari (risultato 0-0) video streaming tv: occasione per De Ketelaere (24 settembre 2023)

DIRETTA ATALANTA CAGLIARI (RISULTATO LIVE 0-0): OCCASIONE IMPORTANTE PER DE KETELAERE

L’Atalanta, galvanizzata dal successo in Europa League contro il Raków, ospita il Cagliari per la quinta giornata di Serie A. Anche qui, come su tutti i campi, prima del calcio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del presidente Giorgio Napolitano, scomparso due giorni fa all’età di 98 anni. I casteddu partono fortissimo con Luvumbo che va a pressare de Roon e per poco non lo induce all’errore, il centrocampista olandese riesce in qualche modo a cavarsela e a mantenere il possesso della palla in una zona di campo molto delicata. Gli orobici non sono da meno, al 5’ De Ketelaere apre per Lookman che viene anticipato da Hatzidiakos, ottimo disimpegno da parte del difensore greco che riesce pure a evitare il corner. Il giovane talento belga fa tutto da solo al 12’, salta Dossena come un birillo e calcia in porta obbligando Radunović a timbrare il cartellino per abbassare la saracinesca. Con il passare dei minuti la Dea alza ulteriormente il baricentro e schiaccia gli ospiti nella loro trequarti, risultato che al momento rimane fermo sullo 0-0 ma che potrebbe cambiare molto presto, considerando che a loro volta gli uomini di Ranieri sanno rendersi pericolosi in contropiede, come al 14’ quando Shomurodov di testa sfiora il palo alla sinistra di Musso. {agg. di Stefano Belli}

La diretta della sfida Atalanta Cagliari pone di fronte due formazioni che si posizionano rispettivamente al decimo e diciottesimo posto in classifica. Padroni di casa che hanno collezionato sei punti in quattro uscite, con ben 8 gol realizzati e 5 subiti. Non sarà della partita Gianluca Scamacca, autore di due degli 8 gol realizzati, a causa di un infortunio che lo terrà lontano per circa un mese. Sarà invece della partita il belga De Keteleare. Per l’ex Milan un gol in campionato ed uno realizzato in Europa League.

Dall’altra parte invece il Cagliari di Claudio Ranieri ha subito una rete in meno rispetto alla formazione lombarda. Sono ottime, infatti, le prestazioni da parte della difesa dell’ex tecnico della Sampdoria. Se c’è un dato da migliorare, però, è sicuramente quello relativamente alla zona offensiva. Il Cagliari, infatti, risulta essere la seconda formazione ad aver trovato meno la gioia del gol in questo campionato. Solamente l’Udinese ha realizzato un gol come il Cagliari e l’Empoli addirittura zero. (Marco Genduso)

ATALANTA CAGLIARI: NERAZZURRI BENE IN CASA

La diretta Atalanta Cagliari, in programma domenica 24 settembre alle ore 15:00 al “Gewiss” di Bergamo, sarà un match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri che nell’unica partita in casa disputata finora hanno rifilato tre gol al Monza ma lontano dalle mura amiche hanno balbettato non poco. I sardi, invece, hanno messo insieme solo due punti fino a questo momento frutto dei pareggi contro Udinese e Torino.

ATALANTA CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Cagliari vedono i padroni di casa senza gli infortunati Tourè e Scamacca, quest’ultimo infortunatosi in settimana e costretto a rimanere fermo almeno un mese. Per mister Gian Piero Gasperini soliti dubbi sulle corsie laterali dove Ruggeri, Bakker, Zappacosta e Zortea si contendono due posti dal primo minuto. Per mister Claudio Ranieri, invece, fuori causa Rog e Lapadula mentre Petagna non è al meglio della condizione e potrebbe lasciare posto a Pavoletti.

DIRETTA ATALANTA CAGLIARI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Atalanta Cagliari danno per favorita la squadra di mister Gasperini con il segno 1 proposto a 1.40. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria del Cagliari è dato a 7.50 mentre il pareggio si gioca a 5.00.











