Diretta Atalanta Cagliari/ Streaming video DAZN: Dea per spiccare il volo (Serie A)

Atalanta Cagliari verrà diretta dal signor Fabrizio Pasqua, e si gioca per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021: squadre in campo alle ore 12:30 di domenica 4 ottobre per il lunch match al Gewiss Stadium, dove torna protagonista la Dea che nel recupero di mercoledì sera ha schiantato la Lazio, vincendo un’altra partita fuori casa con 4 gol segnati. Gian Piero Gasperini non parla di scudetto, ma le prime due uscite della sua squadra ci dicono piuttosto chiaramente che le possibilità per fare il colpo grosso ci sono tutte a patto di mantenere questo livello; il Cagliari invece ha esordito con un pareggio contro il Sassuolo, risultato tutto sommato positivo, per poi perdere in casa contro gli stessi biancocelesti, punta a migliorare le ultime stagioni e dunque prendersi una salvezza tranquilla con possibilità di esplorare la parte alta della classifica. Stiamo in attesa di quello che succederà nella diretta di Atalanta Cagliari, intanto possiamo provare a valutare alcune delle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

La diretta tv di Atalanta Cagliari non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con questa partita di Serie A è infatti in esclusiva sul portale DAZN, che ancora una volta fornisce tre partite per ogni giornata del massimo campionato. Bisognerà dunque essere in possesso di un abbonamento per seguire gli eventi in diretta streaming video e dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone, oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Al netto di qualche turnover, l’unico dubbio di Gasperini per Atalanta Cagliari riguarda l’attacco: la formula può essere quella con due punte (dunque Muriel al fianco di Duvan Zapata) oppure il doppio trequartista, e a quel punto sarebbe Malinovskyi a giocare con Alejandro Gomez. A centrocampo i due esterni saranno sempre Hateboer e Gosens, con Freuler e De Roon che agiranno al centro insidiati però da Pasalic, che potrebbe avere la maglia; in porta sempre Sportiello aspettando il ritorno di Gollini, poi Caldara comanderà una difesa completata da Rafa Toloi e Palomino anche se Djimsiti resta in ballottaggio.

Eusebio Di Francesco prepara l’esordio da titolare di Godin, che può affiancare Walukiewicz al centro della difesa; in porta Cragno, Faragò e Lykogiannis dovrebbero invece essere i due terzini. Non cambia il centrocampo, dove Marin agirà in cabina di regia e ancora una volta le due mezzali dovrebbero essere Nandez e Rog, insidiati da Caligara che però parte indietro nelle gerarchie; così anche Pavoletti che però è tornato al pieno della condizione e dunque può avere un’occasione, favorito Giovanni Simeone con Riccardo Sottil e Joao Pedro sugli esterni.

Il pronostico su Atalanta Cagliari è stato tracciato anche dall’agenzia Snai, secondo la quale la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare 1,27 volte quello che avrete messo sul piatto, contro il valore di 9,50 che accompagna il segno 2 per il successo degli ospiti. Il pareggio, eventualità che come sempre viene regolata dal segno X, porta invece in dote una vincita corrispondente a 6,25 volte la giocata con questo bookmaker.

