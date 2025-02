DIRETTA ATALANTA CAGLIARI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

I numeri stagionali sono evidentemente differenti in vista della diretta Atalanta Cagliari, pur ricordando che all’andata la Dea si impose con un solo gol di vantaggio in Sardegna per merito di Nicolò Zaniolo, che nel frattempo è passato alla Fiorentina. Ciò non toglie comunque che i punti di differenza in classifica siano ben 26, soprattutto a causa della clamorosa differenza fra i due attacchi. Il gioco offensivo è certamente uno dei punti di forza per Gian Piero Gasperini, la sua Atalanta ha già segnato 54 gol in questo campionato, mentre il Cagliari non va oltre quota 26.

Eppure, nelle ultime settimane il rendimento non è così diverso: due vittorie, quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime sette per i bergamaschi; tre vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime sei per i sardi. Metteteci anche le fatiche della Champions League e chissà, l’esito della diretta Atalanta Cagliari di oggi pomeriggio potrebbe anche essere non così scontato! ATALANTA: Carnesecchi, Toloi, Hien, Posch, Cuadrado, Sulemana, Pašalić, Ruggeri, Samardžić, Brescianini, Retegui. A disposizione: Rui Patrício, Rossi, Éderson, de Roon, Bellanova, De Ketelaere, Djimsiti, Cassa, Palestra, Vlahović, Del Lungo, Zappacosta. Allenatore: Gian Piero Gasperini. CAGLIARI: Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Augello, Makoumbou, Adopo, Zortea, Deiola, Felici, Piccoli. A disposizione: Auseklis, Sherri, Coman, Viola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Obert, Luvumbo, Kingstone. Allenatore: Davide Nicola. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

La dea vuole i 3 punti!

La diretta Atalanta Cagliari andrà in scena alle 15.00 e sarà valida per la 25° giornata della Serie A, a scendere in campo è una delle squadre migliori della competizione e che dopo un inizio difficile di 2025 sembra aver ritrovato la sua forma migliore, anche grazie ai gol del suo bomber Mateo Retegui, che è anche il capocannoniere della competizione con 20 gol, sono terzi in classifica con 50 punti ma a soli 4 punti dal secondo posto, nell’ultima partita ha vinto nettamente contro l’Hellas Verona per 5-0 .

Gli ospiti invece sembrano essersi ormai tirati fuori dalla lotta retrocessione e stanno dimostrando di essere una squadra molto solida che riesce spesso a dare fastidio anche alle big del campionato, hanno 24 punti e sono tredicesimi in classifica e nell’ultima partita hanno vinto 2-1 nell’importante scontro salvezza con il Parma

Formazioni Atalanta Cagliari, le possibili scelte dei tecnici

Per la partita del Gewiss Stadium Gian Piero Gasperini dovrebbe schierare i suoi secondo il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta, Posch, Hien e Djimsiti i tre difensori centrali, Bellanova e Zappacosta sulle fasce con Ederson e de Roon a completare il centrocampo, Brescianini e De Ketelaere alle spalle di Retegui.

Gli ospiti invece dovrebbero confermare il 4-4-1-1 scelto nell’ultima partita da Davide Nicola con Caprile tra i pali, Augello e Zappa gli esterni bassi con Mina e Luperto a completare il reparto difensivo, Felici e Zortea sulle fasce, Adopo e Makoumbou in mezzo al campo, Piccoli unica punta supportato da Viola.

Quote e scommesse Atalanta Cagliari, il possibile esito finale

La diretta Atalanta Cagliari è una gara che vede un netto favorito per chi si porterà a casa i tre punti finali nei padroni di casa per via del valore più alto della rosa e dei giocatori che la compongono e per il nettamente miglior momento della stagione, sono infatti 5 le partite di fila in cui la squadra bergamasca non perde.

Gli ospiti però sono una squadra ostica soprattutto per le big del campionato e difficilmente si faranno trovare impreparati e si lasceranno segnare diverse volte come successo nell’ultima uscita stagionale dei neroblu, proveranno comunque a portare a casa almeno un punto che gli permetterebbe di fare un grosso passo per la salvezza a fine stagione.