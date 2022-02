Diretta/ Atalanta Cagliari streaming video tv: occasione nerazzurra (Serie A)

DIRETTA ATALANTA CAGLIARI: TUTTO FACILE PER LA DEA…

Atalanta Cagliari, in diretta domenica 6 febbraio 2022 alle ore 12.30 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Per i bergamaschi occasione importante per tenere il passo da Champions, alla sosta la squadra di Gasperini è arrivata dopo un pareggio contro la Lazio, uno 0-0 particolarmente prezioso perché arrivato dopo molte difficoltà e la squadra decimata per il Covid, con il tecnico nerazzurro che recupererà molti elementi per questo impegno.

Il Cagliari arriva dopo un pareggio interno contro la Fiorentina, sempre terzultimo in classifica ma comunque capace nelle ultime settimane di riprendere contatto con la zona salvezza, ora distante solo un punto rispetto al Venezia quartultimo. Nel match d’andata l’Atalanta ha espugnato la Sardegna Arena con i gol di Pasalic e Zapata, mentre l’ultimo precedente a Bergamo tra le due squadre è terminato con una vittoria in goleada con il punteggio di 5-2 in favore dei nerazzurri.

DIRETTA ATALANTA CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta Atalanta Cagliari di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e sarà disponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di conseguenza, è possibile vedere la diretta Lazio Atalanta anche in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso la visione sarà una diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Cagliari, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Pezzella; Pessina; Muriel, Boga. Risponderà il Cagliari allenato da Walter Mazzarri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Baselli, Marin, Dalbert; Pereiro, Pavoletti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Cagliari al Gewiss Stadium di Bergamo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.23, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.25, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 12.00.

