DIRETTA ATALANTA CELTIC PRIMAVERA, DEA SCATENATA

Entrambe le squadre si sono già sbloccata, ma una delle due ha dato anche continuità alla vittoria iniziale. La diretta Atalanta Celtic Primavera vede infatti sfidarsi il club bergamasco, due su due fin qui, e quello scozzese che dopo aver vinto all’esordio ha perso la seconda partita. Il match si giocherà mercoledì 23 ottobre 2024 alle ore 12:30. La Dea ha archiviato le pratiche Arsenal e Shaktar senza troppi patemi d’animo, rispettivamente 4-1 e 3-0. Prove di forza che testimoniano l’ottimo feeling in questa stagione tra l’Atalanta e la Youth League. Come detto, i biancoverdi avevano approcciato nel migliore dei modi con bel 4-0 con lo Slovan Bratislava salvo poi cadere con lo stesso parziale in casa del Borussia Dortmund, vanificando così la bella differenza reti che si era creata.

DOVE VEDERE IN TV LA DIRETTA ATALANTA CELTIC PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere in tv la diretta Atalanta Celtic Primavera di Youth League rimarrete delusi, ma non disperate poiché sebbene non sarà possibile vedere il match in televisione esiste l’alternativa rappresentata dalla diretta streaming: il sito UEFA.tv infatti mostrerà l’evento gratuitamente, basterà solo la registrazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CELTIC PRIMAVERA

Adesso diamo uno sguardo alle probabili formazioni Atalanta Celtic Primavera. I giovani orobici scenderà sul terreno di gioco con il modulo 3-5-2 con in porta Zanchi. Terzetto difensivo composto da Tavanti, Bilac e Gobbo. Agiranno da esterni Idele e Bonsignori con Steffanoni, Bonanomi e Riccio in mediana. Davanti Fiogbe-Camara.

Risponde il Celtic con l’assetto tattico 4-3-3 classico. Tra i pali ecco Rice, protetto qualche metro più avanti da Donovan, Agabire, Robertson e Frame a chiudere il reparto. A centrocampo le due mezzali saranno Bonnar e Turley con Ure in regia. In attacco Dede, Cummings e Hatton.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ATALANTA CELTIC PRIMAVERA

Infine guardiamo assieme le quote per le scommesse della diretta Atalanta Celtic Primavera. A partire con i favori del pronostico sono i ragazzi di Bergamo a 1.46, ben più bassi del 5.25 per gli ospiti e il 4.55 del segno X relativo al pareggio.

Chiudiamo l’analisi del match con il capitolo reti: l’Over 2.5 è offerto a 1.37 contro i 2.75 del segno opposto. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.48 e 2.30.