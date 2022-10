Diretta/ Atalanta Cesena, streaming video tv: punti importanti in palio (Primavera)

DIRETTA ATALANTA CESENA PRIMAVERA: “SPAREGGIO!”

Atalanta Cesena, in diretta venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 14.00 presso il Centro Sportivo Comunale di Azzano S. Paolo, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato Primavera 1. Due squadre a pari punti ma con obiettivi totalmente diversi: i padroni di casa la zona alta della classifica, gli ospiti la salvezza.

Diretta/ Atalanta Fiorentina (risultato finale 1-0): i bergamaschi restano in vetta

L’Atalanta ha raccolto 4 punti nelle prime sei giornate, frutto di una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. La compagine bergamasca nell’ultimo turno ha raccolto un 1-1 contro l’Inter. Anche il Cesena è a quota 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. Nell’ultimo turno il pari a reti bianche contro il Sassuolo.

Diretta/ Cesena Recanatese (risultato finale 2-0): Shpendi-Udoh, dominio bianconero

ATALANTA CESENA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Cesena Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

DIRETTA/ Cesena Sassuolo Primavera (risultato finale 0-0) Galassi para un rigore

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CESENA

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Atalanta Cesena al via tra pochi minuti. Partiamo dai padroni di casa della Dea, schierati con il 4-3-1-2: Pardel, Del Lungo, Guerini, Regonesi, Palestra, Colombo, Chiwisa, Muhameti, Vorlicky, De Nipoti, Omar. Passiamo adesso alla formazione ospite, schierata con il 4-3-3: Galassi, David, Elefante, Lilli, Ferretti, Suliani, Carlini, Pieraccini, Spatari, Sette, Ferrara.











© RIPRODUZIONE RISERVATA