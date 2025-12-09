Youth League, Diretta Atalanta Chelsea Primavera, streaming video tv: i Blues sono la seconda miglior squadra della fase campionato (9 dicembre 2025)

DIRETTA ATALANTA CHELSEA PRIMAVERA, MISSION IMPOSSIBLE?

Sarà veramente molto difficile per i giovani della Dea agguantare perlomeno il 22esimo posto, valido per la fase finale. Infatti la diretta Atalanta Chelsea Primavera, in programma martedì 9 dicembre 2025 alle ore 14:00, vedrà gli orobici chiamati ad un miracolo.

Probabili formazioni Atalanta Chelsea/ Quote: Palladino vs Maresca (Champions League, oggi 9 dicembre 2025)

Infatti l’Atalanta non dovrà solo battere i Blues, squadra con 13 punti in 5 gare (meglio solo il Real Madrid a punteggio pieno) ma anche sperare che le altre squadre ottengano meno punti possibili per permettere la qualificazione.

L’Atalanta ha vinto solo con lo Slavia Praga e questo è il principale motivo della pessima situazione in cui si trovano. Ben tre le sconfitte ovvero PSG, Club Brugge e Francoforte, ottenendo l’alta punto solamente con il Marsiglia.

DIRETTA/ Verona Atalanta (risultato finale 3-1): Scamacca accorcia su rigore (Serie A, 6 dicembre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA ATALANTA CHELSEA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

La diretta Atalanta Chelsea Primavera sarà visibile solamente su Sky tramite abbonamento. Questo vi permetterà anche di assistere alla diretta streaming su Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CHELSEA PRIMAVERA

L’Atalanta Primavera giocherà con il modulo 3-5-2 con Anelli in porta, difeso da Isoa, Maffessoli e Ramaj. Agiranno da esterni Artesiani e Leandri con Mencaraglia, Ruiz e Gasparello in mediana. Davanti Cavoli in coppia con Baldo.

Il Chelsea invece predilige un 4-3-3 con Bernali tra i pali, protetto dal quartetto Antwi, Murray-Campbell, Subuloye e Emenalo. Nella zona nevralgica del campo troveremo Walsh, Harrison e Nicoli Jazuli con Derry, Mbeuka e Ampah attaccanti.

DIRETTA/ Genoa Atalanta Primavera (risultato finale 2-2): un pareggio divertente! (6 dicembre 2025)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ATALANTA CHELSEA PRIMAVERA

La squadra favorita è il Chelsea a 1.65 contro i 4.00 per l’Atalanta e i 4.15 del pareggio. Gol a 1.35, No Gol più alto a 2.85.