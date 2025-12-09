Diretta Atalanta Chelsea, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dalla New Balance Arena per la sesta giornata di Champions League 2025/2026.

DIRETTA ATALANTA CHELSEA (RISULTATO FINALE 2-1): VOLA LA DEA IN CHAMPIONS!

Nel finale l’Atalanta completa la rimonta firmando il 2-1 al 38’: De Ketelaere entra in area e il suo tiro, deviato da Cucurella, sorprende Sanchez. Nel recupero il Chelsea spinge a caccia del pari, ma Carnesecchi è decisivo due volte: prima respinge il destro da lontano di Garnacho, poi al 94’ compie un intervento prodigioso su Joao Pedro, blindando il successo della Dea. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA ATALANTA CHELSEA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

KOSSOUNOU SALVA SU JOAO PEDRO!

La ripresa si apre con un cambio nel Chelsea: Fofana prende il posto dell’ammonito Chalobah. I Blues provano subito a colpire con James, che ci prova due volte senza trovare lo specchio. Al 10’ l’Atalanta trova il meritato pareggio grazie a un’azione personale di De Ketelaere, bravissimo a saltare Cucurella e a servire un cross perfetto per Scamacca, libero di insaccare di testa l’1-1. Gli inglesi reagiscono al 14’, ma Kossounou chiude alla grande sul tentativo di Joao Pedro. Al 17’ Lookman mette alla prova il portiere ospite con un tiro-cross insidioso, ma la situazione rimane in equilibrio. (agg. di Fabio Belli)

KOLASINAC SALVA SU ENZO FERNANDEZ

La partita si accende con l’ammonizione di Chalobah al 29’ per un intervento duro su Scamacca. Poco dopo Lookman prova a rendersi pericoloso su assist di De Ketelaere, ma la difesa del Chelsea respinge. Nel finale di tempo Kolasinac compie un intervento decisivo su Enzo Fernández, impedendogli di calciare da posizione favorevole. La prima frazione si chiude con un’Atalanta vivace ma imprecisa, mentre il Chelsea mantiene il vantaggio firmato da João Pedro. (agg. di Fabio Belli)

LA SBLOCCA JOAO PEDRO!

La partita si apre con una buona occasione per l’Atalanta al 6’, quando Lookman penetra in area e crea scompiglio, ma la difesa del Chelsea libera. Al 13’ i Blues chiedono un possibile rigore per un contatto tra Gittens e Bellanova, che l’arbitro lascia correre. Poco dopo, Bellanova è costretto al cambio per infortunio e Zappacosta entra al suo posto, rendendosi subito pericoloso sulla destra: al 19’ serve un pallone invitante a Lookman, che però si vede respingere il tiro ravvicinato da Acheampong. Al 25’ il Chelsea trova l’1-0: schema da corner, cross di James e colpo vincente di Joao Pedro. La rete viene inizialmente annullata per fuorigioco, ma il VAR conferma la validità del gol. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La Dea in questi anni ha sfidato tante big del calcio internazionale, spesso anche con risultati eccellenti, ma la diretta Atalanta Chelsea ancora mancava, quindi la partita di Champions League di stasera va a colmare un vuoto. Potremmo allora ricordare che sono in tutto undici i precedenti dell’Atalanta con il calcio inglese, con ben quattro match contro il Liverpool, due a testa contro Everton, Manchester City e Manchester United e infine una partita contro l’Arsenal. Il bilancio è di fatto equilibrato, grazie a quattro vittorie e altrettante sconfitte più tre pareggi, certamente è motivo d’orgoglio perché è difficile per chiunque avere numeri così buoni contro il calcio inglese.

Potremmo aggiungere che le vittorie finora sono state tutte contro Everton o Liverpool, con la città di Londra l’unico precedente è il pareggio contro l’Arsenal nella scorsa stagione, adesso tocca al Chelsea essere di scena a Bergamo e allora noi ora leggiamo le formazioni ufficiali, che sono l’ultima informazione utile prima di cedere il passo alla diretta Atalanta Chelsea! ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino CHELSEA (4-2-3-1): R. Sanchez; Chalobah, Acheampong, Badiashile, Cucurella; R. James, M. Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernandez, Bynoe-Gittens; Joao Pedro. Allenatore: Enzo Maresca (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ATALANTA CHELSEA, GLI OTTAVI SONO ANCORA A PORTATA

E’ in Europa che la Dea può cercare riscatto con la diretta Atalanta Chelsea di martedì 9 dicembre 2025 alle ore 21:00. Presso la New Balance Arena i padroni di casa hanno bisogno di ritrovare morale dopo aver rimediato un brutto KO in campionato nel weekend avendo perso per 3 a 1 al Bentegodi contro l’Hellas Verona, al primo successo stagionale.

I bergamaschi sembravano essere in grado di ripartire alla grande sotto gli ordini di mister Palladino, accolto dopo l’esonero del tecnico Juric, ma i problemi continuano ad affliggere la rosa fino a pochi mesi fa guidata da Gian Piero Gasperini. La Champions League potrebbe essere l’occasione giusta per rifarsi sebbene l’avversario odierno sia particolarmente ostico.

I nerazzurri sono in decima posizione con i loro dieci punti, gli stessi conquistati pure dal Chelsea, insieme con Borussia Dortmund, Sporting Lisbona e Manchester City. Il rischio potrebbe essere quello di annullarsi a vicenda lasciando che le altre compagini stacchino entrambi i club in graduatoria ma l’Atalanta farà del suo meglio per regalare l’ennesima gioia al suo pubblico.

I londinesi, per merito di una migliore differenza reti, sono invece al settimo posto ed aspirano a ripetere lo strepitosto risultato ottenuto nello scorso turo della competizione continentale quando sono stati in grado di sconfiggere nientemeno che il Barcellona, addirittura con un netto 3 a 0. In questo modo gli uomini di mister Maresca potrebbero anche sorpassare PSG, Bayern, Inter e Real, davanti di appena due lunghezze.

DIRETTA ATALANTA CHELSEA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Chelsea: la Dea verrà disposta da mister Palladino secondo il solito 3-4-2-1 con Carnesecchi, Hien, Kossounou e Djimsiti, Bellanova, Ederson, De Roon e Zappacosta, Lookman, De Ketelaere e Scamacca titolari. I rumors rivelano invece che il tecnico Maresca sceglierà il modulo 4-2-3-1 per i Blues con Sanchez, Malo Gusto, Chalobah, Fofana e Cucurella, Andrey Santos e James, Enzo Fernandez, Pedro Neto, Estevao e Joao Pedro.

DIRETTA ATALANTA CHELSEA, LE QUOTE

Le quote di Snai ed il pronostico della diretta Atalanta Chelsea con il possibile esito finale: i londinesi partono da una posizione di vantaggio in vista di questo match secondo le agenzie di scommesse sportive come quella italiana che ritiene di dover fissare il successo degli ospiti a 2.10. I bergamaschi dovranno dunque lottare per centrare la vittoria, quotata a 3.30, mentre il pareggio è la soluzione meno probabile questa sera col segon x pagato a 3.55.