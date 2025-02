Diretta Atalanta Bruges (risultato 0-0): le formazioni ufficiali, via!

Tutto è pronto per il ritorno del “derby” nerazzurro, la diretta Atalanta Bruges sta per cominciare e la speranza è che stavolta il fattore campo possa veramente aiutare la Dea, che nella fase a gironi aveva costruito le proprie fortune soprattutto lontano da Bergamo, con tre vittorie e un pareggio in trasferta dopo il beffardo e probabilmente ingiusto epilogo di settimana scorsa in Belgio. In casa invece era arrivata una sola vittoria, più due pareggi (che oggi non basterebbero) e una sconfitta, quindi serve un cambio di passo casalingo se non si vorrà abbandonare la Champions League già a febbraio. Il Bruges invece nelle quattro trasferte della fase a gironi aveva raccolto una vittoria, un pareggio e due sconfitte, curiosamente entrambe per 3-1 contro Milan e Manchester City.

Insomma, Gian Piero Gasperini dovrà imitare il Diavolo e i Citizens per superare l’ostacolo belga nella diretta Atalanta Bruges: leggiamo le formazioni ufficiali della partita qui al Gewiss Stadium, poi sarà il momento di dare il calcio d’inizio! ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini BRUGES (4-5-1): Mignolet; Seys, Ordoñez, Mechele, De Cuyper; Taibi, Jashari, Vanaken, Onyedika, Tzolis; Jutglà. Allenatore: Nicky Hayen (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Atalanta Bruges, dove seguire la partita in streaming video e tv

La diretta Atalanta Bruges del Gewiss Stadium potrà essere seguita dai tifosi e dagli appassionati su Sky Sport o tramite lo streaming video su SkyGo o NowTv.

Atalanta Bruges, partita da dentro o fuori

La diretta Atalanta Bruges delle ore 21.00 varrà per il ritorno degli spareggi del nuovo formato della Champions League, a scontrarsi sono due squadre che giocano un calcio prettamente offensivo ma con alcune differenze nella costruzione della manovra e nei dettami tattici degli allenatori.

I padroni di casa sono terzi in Serie A continuano a lottare per il loro obiettivo stagionale, ovvero il piazzamento europeo, anche se i tifosi sperano in qualcosa di più. Gli ospiti invece sembrano ormai tagliati fuori dalla lotta per il titolo nella Jupiler Pro League nonostante siano al secondo posto, hanno vinto la gara d’andata 2-1 in casa con un rigore molto discusso nei minuti finali della partita.

Formazioni Atalanta Bruges, i probabili ventidue in campo

Per l’importante diretta Atalanta Bruges Gian Piero Gasperini dovrebbe schierare i suoi secondo il classico 3-4-2-1 con Carnesecchi tra i pali, Djimsiti, Hien e Posch come trio di difensori centrali, Zappacosta e Bellanova sugli esterni, de Roon ed Ederson in mezzo al campo, Retegui unica punta supportato da De Ketelaere e Pasalic alle sue spalle.

Gli ospiti invece potrebbero rispondere con gli undici della gara d’andata scelti dal tecnico Nicky Hayen con un 4-2-3-1 con Mignolet in porta, Seys, Ordonez, Mechele e De Cuyper in difesa, Onyedika e Jashari in mediana, Tzolis e Talbi sulle fasce, Vanaken trequartista a supporto di Jutglà riferimento offensivo.

Diretta Atalanta Bruges, quote e possibile esito finale

La diretta Atalanta Bruges è una gara difficile da leggere nei giorni prima, entrambe le squadre prediligono un calcio offensivo, i padroni di casa più improntato sul movimento del pallone e l’inserimento dei centrocampisti nella zona di campo avversaria mentre gli ospiti sulla rapidità e la tecnica dei suoi attaccanti, la squadra belga poi rispetto ai dettami dei bergamaschi, in occasioni di vantaggio, accetta di lasciare il possesso agli avversari per chiudersi in difesa ed evitare di subire gol.

La favorita per la vittoria finale è comunque l’Atalanta anche se sbilanciandosi i contropiedi potrebbero essere un’arma per il Bruges, per Sisal la quota minore è quella della vittoria dell’Atalanta data a 1.50, la vittoria del Bruges è quotata 6.00 mentre il pareggio è dato a 4.50.