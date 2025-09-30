Analisi della diretta Atalanta Bruges, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

Diretta Atalanta Bruges (risultato 0-0): formazioni ufficiali, via!

La diretta di Atalanta Bruges va ad inaugurare questa giornata di Champions, e noi non possiamo che vedere insieme un po’ di dati per capire chi tra queste due squadre riuscirà a portare a casa i tre punti che sono fondamentali oggi come non mai. L’Atalanta arriva con numeri da squadra di grande intensità: percorre in media 113 km a partita, con pressing alto che porta a 10 palloni recuperati in zona offensiva. Nonostante ciò, i bergamaschi concedono molto dietro (11 tiri subiti in media). Il Bruges, invece, gioca più di controllo: possesso medio al 53%, precisione nei passaggi all’84% e solo 8 tiri concessi a gara. Sui calci d’angolo i nerazzurri primeggiano (7 di media contro i 4 dei belgi). Una sfida che contrappone ritmo e aggressività italiana alla gestione più accorta dei fiamminghi.

Sicuramente numeri molto interessanti non c’è che dire, detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Atalanta Club Brugge, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il nostro commento live, si parte! ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Krstovic, Lookman. Allenatore: Ivan Juric BRUGES (4-3-3): Jackers; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Sandra, A. Stankovic, Vanaken; Carlos Forbs, Tresoldi, Tzolis. Allenatore: Nicky Hayen (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Atalanta Bruges, dove vedere la partita

La diretta Atalanta Brugese sarà una di quelle che apriranno la giornata di Champions e per questo il suo fischio d’inizio è previsto per le 18.45, orario in cui la sfida potrà essere seguita anche da casa sulle reti di Sky Sport, in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 253) ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv.

Atalanta Bruges, bergamaschi a caccia della prima vittoria

Dopo una settimana di pausa torna la League Phase della Champions League che verrà aperta dalla diretta Atalanta Bruges in programma alla New Balance Arena e che permetterà ai bergamaschi di cercare la rivincita con la squadra che l’anno passato li aveva eliminati agli spareggi con due partite senza storia, la squadra italiana poi affronterà la sfida con la volontà di portare a casa i primi 3 punti in classifica dopo la brutta sconfitta 4-0 con il PSG e con la carica del pareggio 1-1 contro la Juventus nell’ultima di Serie A.

Per i belgi invece la partite d’esordio in Europa ha visto un dominio incontrastato nella vittoria 4-1 con il Monaco e in questa seconda sfida vorranno dimostrare di non essere più una squadra di passaggio in questa competizione ma una che può essere un pericolo, arrivano poi dall’ottima vittoria 1-2 in casa dello Standard Liegi che gli permette di avvicinarsi alla vetta della Jupiler Pro League.

Diretta Atalanta Bruges, probabili formazioni

Dopo i numerosi cambi nella partita d’esordio, nella diretta Atalanta Bruges, Ivan Juric dovrebbe affidarsi agli undici che nelle ultime uscite in campionato stanno dando maggior sicurezza e hanno permesso di ottenere ottimi risultati, nel 3-4-2-1 quindi si rivedranno Carnesecchi tra i pali, Kossounou, Djimsiti e Ahanor come linea di difesam Bellanova e Zappacosta sulle fasce con de Roon e Pasalic a completare il reparto, Krstovic unica punta con alle sue spalle Samardzic e Sulemana.

Per Nicky Hayen invece le scelte sembrano più semplici e se non per infortuni verranno confermati gli undici dell’esordio, quindi 4-2-3-1 con Jackers in porta, Sabbe, Ordonez, Mechele e Meijer in difesa, Sandra e Stankovic in mediana, Forbs, Vanaken e Tzolis sulla trequarti e Tresoldi in attacco.

Diretta Atalanta Bruges, quote e pronostico finale

Nonostante il brutto esordio dei bergamaschi e l’ottima partita dei belgi, secondo Sisal, la diretta Atalanta Bruges dovrebbe essere vinta, anche senza troppe difficoltà, dagli italiani per via dell’apporto dei tifosi di casa e per una forza maggiore dei giocatori in rosa, senza però tenere conto dell’abitudine degli avversari nel giocare in Champions League. La vittoria italiana quindi è stata fissata a 1,85 mentre molto più alte sono la vittoria belga e il pareggio che distano di pochi punti, la prima è data a 3.80 mentre la seconda verrà pagata 4.00 nel caso si verificasse.