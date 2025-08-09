Diretta Atalanta Colonia streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole tedesca (oggi sabato 9 agosto 2025)

DIRETTA ATALANTA COLONIA: SECONDA AMICHEVOLE IN GERMANIA

Continua la ricca estate della Dea nerazzurra: l’appuntamento oggi, sabato 9 agosto 2025, sarà con la diretta Atalanta Colonia, una nuova amichevole di ottimo livello dal Rhein Energie Stadion della città tedesca, con inizio alle ore 15.30. I test internazionali non mancano in vista di una nuova stagione in Champions League, lo status al quale l’Atalanta è ormai piacevolmente abituata.

C’è naturalmente da assorbire il passaggio da Gian Piero Gasperini a Ivan Juric, che sicuramente ne è un “discepolo” ma segna in ogni caso una novità molto importante per una squadra come l’Atalanta che da ben nove stagioni aveva lo stesso allenatore – un ciclo con pochi paragoni nel turbolento calcio italiano.

Giusto sette giorni fa l’Atalanta ha vissuto un’altra amichevole di ottimo livello in Germania e ne era uscita con ottime notizie grazie alla vittoria in rimonta sul campo del Lipsia. Nel mezzo c’è stato un derby lombardo contro il Monza organizzato con un solo paio di giorni di preavviso per rendere ancora più intenso il pre-campionato, adesso si torna di nuovo in Germania.

Test di lusso d’altronde anche per il Colonia, che si mette alla prova contro una presenza ormai d’eccellenza per il calcio europeo nell’estate che segnerà il ritorno in Bundesliga per la compagine tedesca, che aveva vinto nella scorsa stagione il campionato di seconda serie. Il contesto è chiaro, adesso dobbiamo “solo” scoprire che cosa ci dirà la diretta Atalanta Colonia…

ATALANTA COLONIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Bella notizia maturata non molti giorni fa, la diretta Atalanta Colonia in tv sarà tramite il servizio di diretta streaming video di Dazn, inoltre la Dea ci terrà informati tramite sito e profili social ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA COLONIA

Dopo il turnover decisamente ampio messo in campo nell’amichevole del mercoledì contro il Monza, oggi da parte di Ivan Juric ci aspettiamo un ricorso molto più massiccio ai titolari più attesi della Dea, cominciando da Carnesecchi che, dopo avere dato spazio a Sportiello, dovrebbe tornare ad essere il portiere titolare per i nerazzurri nelle probabili formazioni per la diretta Atalanta Colonia.

In difesa potremmo magari scegliere un terzetto formato da Djimsiti, Hien e Scalvini; a centrocampo potremmo ipotizzare il quartetto con Bellanova, le due certezze della mediana De Roon ed Éderson e il giovane Palestra; in avanti le opzioni sono certamente numerose, potremmo indicare De Ketelaere e Pašalić alle spalle di Scamacca, vedremo se per il centravanti romano potrà esserci il bis dopo avere giocato titolare a Zingonia con il Monza.