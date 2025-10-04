Serie A, Diretta Atalanta Como, streaming video tv: la Dea arriva dalla vittoria in Champions League, i comaschi da un pari in campionato (4 ottobre 2025)

DIRETTA ATALANTA COMO, A TUTTA LOMBARDIA

Una delle più interessanti sfide di questa sesta giornata di Serie A quella della diretta Atalanta Como. Un match tutto lombardo che si disputerà al New Balance Arena questo sabato 4 ottobre 2025 alle ore 20:45 come posticipo.

L’Atalanta è reduce da una vittoria impartissimo ovvero quella in Champions League contro il Club Brugge, preceduta dall’1-1 di Torino contro la Juventus e dal successo contro l’altra squadra di Torino, precisamente per 3-0.

Il Como è imbattuto da quattro partite consecutive in tutte le competizioni: dal pareggio con il Genoa incassato nel finale all’1-1 con la Cremonese, passando per le vittorie in campionato con la Fiorentina e in Coppa Italia col Sassuolo.

DOVE VEDERE DIRETTA ATALANTA COMO, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Atalanta Como potrete farlo sia su Sky che su DAZN. Stesso discorso naturalmente per la diretta streaming, visibili o sull’applicazione di Sky Go oppure quella di DAZN.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA COMO

L’Atalanta giocherà con il modulo 3-4-2-1. Tra i pali Carnesecchi, protetto dal terzetto Musah, Djimsiti e Ahanor. Agiranno da esterni Bernasconi e Zappacosta con Ederson e Pasalic in mediana. Davanti Lookman e Samardzic in supporto a Krstovic.

Il Como invece risponderà con l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta Butez, pacchetto arretrato composto da Posch, Diego Carlos, Ramon e Valle. A centrocampo Perrone- Da Cunha mentre Addai, Nico Paz e Kuhn alle spalle di Douvikas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ATALANTA COMO

Secondo i bookmakers è l’Atalanta la squadra con la maggior possibilità di vincere a 2.20 contro i 3.25 per il Como e i 3.40 del pareggio. Gol a 1.62, No Gol meno probabile a 2.20.

