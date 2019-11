Diretta Atalanta Dinamo Zagabria/ Streaming video tv: sfida decisiva (Champions)

Atalanta Dinamo Zagabria, diretta dall’arbitro russo Sergei Karasev, è la partita in programma oggi, martedi 26 novembre 2019 presso lo stadio San Siro di Milano: fischio d’inizio fissato per le ore 21,00. Si accende oggi la quinta giornata della fase a gironi della Champions League e per il gruppo c spicca certo la diretta decisiva tra Atalanta e Dinamo Zagabria, che mette in palio punti che significheranno moltissimo in vista della prossima qualificazione agli ottavi di Coppa. La situazione in classifica è quasi disperata: oltre al City, ecco che i croati e lo Shakhtar si lottano alla pari il secondo e ultimo biglietto disponibile per la prossima fase della Champions League e ancor peggio sta andando alla Dea, le cui speranze di passare il turno sono a un lumicino, avendo messo da parte solo un pari con gli inglesi. Capiamo dunque subito che i tre punti messi in palio varranno tantissimo, specie per i nerazzurri, a un passo dall’esclusione certa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che Atalanta Dinamo Zagabria sarà un’esclusiva di Sky in diretta tv: l’appuntamento sarà per gli abbonati sul canale Sky Sport Arena, il numero 204 della piattaforma satellitare, oppure in alternativa in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go sempre per gli abbonati.

DIRETTA ATALANTA DINAMO ZAGABRIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Vista l’importanza della posta in palio, ecco che entrambi i tecnici metteranno in campo solo gli uomini più in forma per la diretta tra Atalanta e Dinamo Zagabria. Per le probabili formazioni del match di San Siro dunque la Dea sarà ancora in campo con il classico 3-4-1-2, dove rimane sempre in dubbio la presenza dell’infortunato Zapata. Toccherà in ogni caso a Muriel e Ilicic fare da doppia punta, con il Papu Gomez sulla tre quarti, mentre per la mediana si faranno avanti Hateboer, De Roon, Freuler e Castagne. Mosse confermate in difesa per Gasperini con Toloi, Palomino e Dijmsiti, con Gollini tra i pali, impaziente di rifarsi dopo i tre gol appena subiti dalla Juventus solo lo scorso turno di campionato. Dovrebbe invece essere il 3-5-2 il modulo di riferimento di Bjelica per la diretta Atalanta Dinamo Zagabria, dove però mancherà il regista Moro. Saranno allora Stojanovic, Olmo, Gojack, Ademi e Leovac i titolari in mediana, posti di fronte alla classica difesa a 3 dei croati composta da Theophile Catherine, Dilaver e Peric. Per l’attacco poi il tecnico punterà su Petkovic e Orsic, questo autore di tre gol nel turno di andata contro la Dea.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la gioia dei fan nerazzurri, è per la Dea il favore del pronostico in questo turno della Champions League. Anche il portale di scommesse snai non ha dubbi e nell’1×2 ha fissato a 1,63 il successo dell’Atalanta, contro il più elevato 3,75 assegnato alla Dinamo Zagabria: il pari vale invece 4,25.



