Diretta Atalanta Eintracht/ Streaming video tv: la Dea torna in campo (amichevole)

DIRETTA ATALANTA EINTRACHT: AMICHEVOLE DI LUSSO!

Atalanta Eintracht è in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo, alle ore 20:00 di venerdì 9 dicembre: è un’amichevole di lusso per la Dea, che gioca ufficialmente la XXV edizione del Trofeo Bortolotti e che se la vede questa sera contro la squadra che l’anno scorso ha vinto l’Europa League, e poi ha fatto un altro bel passo avanti in campo internazionale qualificandosi per gli ottavi di Champions League, dove tra l’altro sfiderà il Napoli. Questo test servirà a Gian Piero Gasperini, nel corso dei Mondiali, per preparare la ripresa di gennaio che avverrà in trasferta, sul campo dello Spezia.

L’Atalanta ha chiuso la prima parte di stagione in maniera pessima: tre sconfitte consecutive (due però contro Napoli e Inter, anche se in casa) e occupa il sesto posto in classifica, dovendo recuperare 3 punti per entrare nella zona che garantirebbe la prossima Champions. Staremo a vedere, certo questa amichevole sarà a ranghi ridotti ma non per questo meno importante, dunque mentre aspettiamo che la diretta di Atalanta Eintracht prenda il via possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni del match.

DIRETTA ATALANTA EINTRACHT STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Eintracht sarà trasmessa dalla televisione satellitare, dunque una bella notizia almeno per gli abbonati all’emittente: il canale di riferimento sarà Sky Sport Football e come sempre, in assenza di un televisore, i clienti Sky potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile, grazie all’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA EINTRACHT

Naturalmente nella diretta di Atalanta Eintracht bisogna considerare gli assenti per i Mondiali: volendo impostare le formazioni migliori a disposizione, potremmo dire che la Dea dovrebbe disporsi con un 3-4-2-1 nel quale Musso sarebbe protetto da Toloi, Demiral e Palomino (che deve recuperare la condizione dopo lo stop per presunto doping), con due esterni che potrebbero essere Hateboer e Soppy e i due centrali di centrocampo da valutare, verosimilmente però Ederson e un giovane che potrebbe essere Scalvini adattato. Poi la trequarti, con Boga e Lookman; davanti potrebbe giocare dall’inizio il giovane Hojlund.

Oliver Glasner dispone il suo Eintracht con il 3-4-2-1: in porta va Ramaj, poi una linea difensiva a tre nella quale possono giocare Almamy Touré, Tuta e Onguéné. Nella zona mediana del campo mancano i due titolari Djibril Sow e Kamada; dunque spazio a Rode e Wenig, mentre sulla trequarti potrebbero agire Lindstrom e Alidou che farebbero compagnia alla prima punta, qui il ballottaggio sarebbe tra Rafael Borré e Alario visto che Kolo Muani è stato convocato (a sorpresa) da Deschamps per i Mondiali e dunque non sarà a disposizione.











