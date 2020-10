Diretta/ Atalanta Empoli (campionato Primavera) streaming video e tv

Atalanta Empoli, diretta dal signor Zamagni di Cesena, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato Primavera 1, in programma domenica 4 ottobre 2020 alle ore 11.00. Il calendario in avvio non è stato agevole per i nerazzurri, che hanno però ottenuto 4 punti nella partenza del nuovo campionato, pareggiando 1-1 in casa contro la Juventus e piegando di misura il Milan in trasferta, grazie ad una rete messa a segno da Cortinovis a metà ripresa. I bergamaschi sembrano di nuovo la squadra da battere, queste prime giornate saranno utili per comprendere quali formazioni potranno ambire a mettere i bastoni tra le ruote alla formazione allenata da Brambilla. L’Empoli, forte della tradizione del suo settore giovanile, è ambizioso ma non è riuscito ancora a raccogliere punti: ko esterno all’esordio, 3-2 per il Sassuolo, poi all’esordio in casa è stata la Juventus a passare al Centro Sportivo di Monteboro grazie alle reti di Da Graca, una doppietta che ha beffato un Empoli che era restato in partita per tre quarti di match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Atalanta Empoli Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni del match del campionato Primavera tra Atalanta ed Empoli. 4-3-3 come modulo prescelto dal tecnico Brambilla per i padroni di casa, con questo undici titolare schierato in campo. Dajcar, G. Renault, Ceresoli, Panada, Scanagatta, Scalvini, Ghislandi, Gyabuaa, Kobacki, Cortinovis, Sidibe. Risponderà l’Empoli allenato da Antonio Buscè schierato con un 4-3-3 con questa formazione dal 1′: Hvalic; Donati, Fradella, Pezzola, Rizza; Belardinelli, Degli Innocenti, Baldanzi; Sidibe, Lipari, Ekong.

