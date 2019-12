Diretta Atalanta Empoli Primavera/ Streaming video tv: la Dea per l’allungo

Atalanta Empoli Primavera, diretta dall’arbitro Nicolò Marini della sezione Aia di Trieste, si gioca alle ore 12.30 di oggi, mercoledì 4 dicembre 2019, come recupero della sesta giornata del campionato di Primavera 1 2019-2020. Sulla carta, Atalanta Empoli Primavera ha nei padroni di casa nerazzurri i netti favoriti per la vittoria: la classifica parla chiaro, con l’Atalanta capolista a quota 25 punti e l’Empoli invece a centro gruppo con 12 punti, dunque a 13 lunghezze di distanza oltre che il fattore campo sfavorevole. Nel weekend appena trascorso è arrivata l’ennesima dimostrazione di forza per l’Atalanta, che ha vinto sul campo della Fiorentina dopo essersi imposta pochi giorni prima anche in Youth League contro la Dinamo Zagabria. È comunque in salute anche l’Empoli, che sabato ha vinto 2-3 sul campo del Pescara: basterà ai toscani per lottare anche sul campo della capolista?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Atalanta Empoli Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA EMPOLI PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni attese in Atalanta Empoli Primavera. I nerazzurri di Massimo Brambilla dovrebbero proporre il loro consueto 4-3-3 con questi possibili titolari: Ndiaye in porta protetto dalla retroguardia a quattro formata da Ghislandi, Okoli, Heidenreich e Ruggeri; a centrocampo il reparto a tre dell’Atalanta dovrebbe vedere titolari Finardi, Panada e Gyabuaa; infine il tridente con gli esterni Traoré a destra e Colley a sinistra del centravanti Piccoli. Per l’Empoli di Antonio Buscè il modulo di riferimento è invece un molto simile 4-3-1-2 che dovrebbe vedere Donati, Viti, Fradella e Adamoli nella difesa a quattro davanti al portiere Pratelli; a centrocampo ecco il terzetto composto da Zelenkovs, Sidibe e Asilani, mentre Lombardi agirà da trequartista alle spalle dei due attaccanti Bertolini e Cannavò.



