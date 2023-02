Diretta Atalanta Empoli Primavera/ Streaming video tv: punti pesanti in palio

DIRETTA ATALANTA EMPOLI PRIMAVERA: OSPITI IN STRISCIA POSITIVA

Atalanta Empoli Primavera, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 12 febbraio 2023, è una partita in programma per la diciottesima giornata del Campionato Primavera 1, primo turno del girone di ritorno. Dando un rapido sguardo alla classifica, ecco che la diretta di Atalanta Empoli Primavera vede una posta in palio delicata per entrambe le formazioni: i padroni di casa nerazzurri bergamaschi hanno solamente 18 punti e quindi hanno come priorità una vittoria per allontanare la zona retrocessione, invece gli ospiti toscani hanno 25 punti e quindi cercano una vittoria per avvicinarsi alla affollata zona playoff.

L’Atalanta Primavera arriva da un pareggio per 2-2 sul campo dell’Udinese penultima, risultato che non può essere considerato positivo per i nerazzurri bergamaschi, abituati ad essere tra le big nel campionato Primavera e invece in difficoltà in questa stagione, come d’altronde anche altre tradizionali grandi. L’Empoli invece è in striscia positiva da circa un mese, è reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Torino di settimana scorsa e vorrà dare continuità per avvicinarsi ancora alla zona playoff. La posta in palio sarà molto delicata, chi se la aggiudicherà al termine della diretta di Atalanta Empoli Primavera?

ATALANTA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Empoli Primavera sarà garantita dai canali di Sportitalia, che ormai danni è la casa del Campionato Primavera 1 e che offrirà anche una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Atalanta Empoli Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA EMPOLI PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Atalanta Empoli Primavera. Per i nerazzurri di mister Marco Fioretto il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-5-2, con Regonesi, Del Lungo e Guerini titolari nella difesa a tre davanti al portiere Bertini; ecco poi nel folto centrocampo a cinque i possibili titolari Palestra, Muhameti, Roaldsoy, Riccio e Bernasconi da destra a sinistra; infine, Vorlicky e Stabile potrebbero formare la coppia titolare dell’attacco nerazzurro.

La risposta degli ospiti dell’Empoli, allenati da Antonio Buscè, potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-1-2 nel quale ipotizziamo titolari i seguenti undici giocatori: Stubljar in porta; davanti a lui i quattro difensori Boli, Stassin, Marianucci e Angori; a centrocampo ecco invece il terzetto composto da Kaczmarski, Degli Innocenti e capitan Ignacchiti; infine ecco l’attacco con il trequartista Renzi alle spalle del tandem Ekong-Nabian.











