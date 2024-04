DIRETTA/ Atalanta Empoli video streaming tv: abbiamo 33 episodi di questa partita (28 aprile 2024, Serie A)

DIRETTA ATALANTA EMPOLI: I TESTA A TESTA

Ci siamo, la diretta di Atalanta Empoli sta per iniziare. Andiamo a gustarci i 33 testa a testa della storia di questo match. I bergamaschi hanno vinto 14 partite in totale, concedendo 6 successi ai toscani e mettendo a referto insieme ben 13 pareggi. L’ultimo segno X però manca da tempo ovvero dal 2019 quando a Bergamo finì senza alcuna rete da ambo le parti. Nelle ultime tre sfide non c’è mai stata storia con ben tre successi atalantini, compreso il 3-0 dell’andata al Castellani targato Scamacca (doppietta) e Koopmeiners.

Per trovare una vittoria dell’Empoli contro l’Atalanta bisogna consultare gli archivi dell’annata 2021/2022 quando all’ultima giornata la rete di Leo Stulac al 79esimo fece mettere in cascina gli ultimi tre punti per i toscani. Uno dei testa a testa più storici è quello del 2018 in una partita folle: gol di Freuler per l’1-0, rigore sbagliato da Caputo e raddoppio al 40esimo di Hateboer. Quando sembrava tutto finito, La Gumina al 42esimo accorcia, Masiello sbaglia porta al 77′ e al secondo di recupero del secondo tempo Pasqual da corner trova la testa di Silvestre che firma la rimonta da 0-2 a 3-2. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ATALANTA EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Atalanta Empoli di Serie A sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a DAZN che trasmetterà in esclusiva la partita. L’alternativa potrebbe essere la nostra diretta testuale che seguirà le azioni più rilevanti della sfida tra bergamaschi e toscani.

ATALANTA EMPOLI: TURNO FACILE PER GASPERINI…

Viviamo la diretta Atalanta Empoli di Serie A che varrà per la 34esima giornata e si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo con il calcio d’inizio previsto per le 18.00 domenica 28 aprile. La squadra allenata da Gasperini arriva dalla vittoria in trasferta contro il Monza che ha rilanciato i bergamaschi al sesto posto con 54 punti all’attivo ed una partita da recuperare con la Fiorentina. La sfida contro l’Empoli sarà molto importante per le speranze Europee della Dea che è in piena lotta con Roma e Lazio per un eventuale quinto posto Champions.

Cerca punti salvezza, invece, l’Empoli guidato da Davide Nicola che occupa il sedicesimo posto in classifica con 31 punti all’attivo ed un vantaggio di tre punti sul Frosinone in piena zona retrocessione. I toscani arrivano dalla grande vittoria in casa contro il Napoli che ha rivitalizzato difficile classifica di una squadra con una forte identità e con la voglia di fare lo sgambetto anche all’Atalanta.

ATALANTA EMPOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI:

Proviamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Atalanta Empoli con i padroni di casa pronti ad aprire il loro Gewiss Stadium dalle 18.00 di domenica 28 aprile 2024. Le scelte di Gasperini sono sempre molto complicate da prevedere se non per i punti fermi che dovrebbero essere soprattutto in difesa. Hien è pronto a reggere il terzetto difensivo e avrà di fianco Djimsiti e Kolasinac con Scalvini ancora ai box che con una remota possibilità di recupero. In attacco dovrebbe partire titolare la coppia Scamacca Lookman ma con la grande possibilità di vedere El Bilal Touré dal primo minuto.

Più definite, invece, le scelte di Nicola che dovrà far fronte all’assenza dell’uomo vittoria Cerri pronto ad essere sostituito da Niang che dovrebbe andare a comporre l’attacco con Cambiaghi e Zurkowski. Il dubbio in mezzo al campo è quello tra Marin e Grassi che andranno ad affiancare Maleh.

ATALANTA EMPOLI, LE QUOTE

I diversi obiettivi delle due squadre delineano uno scenario con i padroni di casa favoriti ma andiamo ad approfondire le quote della diretta Atalanta Empoli dal sito della Snai: 1,45 è la quota in caso dei successo della squadra di Gasperini che è la favorita anche a confronto del 6,75 del 2 in caso di vittoria degli ospiti. Alta anche la quota per il pareggio con il segno X che è quotato 4,50.

