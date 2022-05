Diretta Atalanta Empoli/ Streaming video tv: Gasperini vuole l’Europa! (Serie A)

DIRETTA ATALANTA EMPOLI: ULTIMA SPIAGGIA PER LA DEA!

Atalanta Empoli, in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo, si gioca alle ore 20:45 di sabato 21 maggio: per la 38^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022 la Dea insegue l’ultima, flebile speranza di proseguire la sua striscia europea e allungarla a sei stagioni, ma deve fare i conti con una classifica deficitaria e i tanti punti persi lungo la strada. Non è chiaramente l’ultima sconfitta a San Siro ad aver eventualmente chiuso le porte in faccia all’Atalanta; per la prima volta dall’arrivo di Gian Piero Gasperini la squadra è sembrata stanca, in difficoltà e in calo di rendimento, ma chiaramente ci sta lungo il percorso.

L’Empoli si è ampiamente salvato: magari alla fine il distacco sulla terzultima sarà risicato, ma i toscani sono al sicuro da tempo e questo grazie all’ottimo girone di andata, perché nella seconda parte del campionato hanno faticato enormemente a trovare il ritmo e devono sicuramente ringraziare il fieno messo in cascina in anticipo se giocheranno ancora in Serie A. Noi ora ci apprestiamo a vivere con interesse la diretta di Atalanta Empoli; aspettando che si giochi, proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA ATALANTA EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Empoli viene trasmessa su Sky Sport 253, un canale che fa ovviamente parte della televisione satellitare e per accedere al quale dovrete essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, chi non fosse cliente di questa emittente potrà eventualmente seguire Atalanta Empoli anche in diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA EMPOLI

Gasperini chiude il campionato con la diretta Atalanta Empoli e parecchi assenti: mancheranno Malinovskyi (squalificato) e Muriel, poi probabilmente Toloi. Le scelte dell’allenatore della Dea potrebbero allora vertere su una difesa con Palomino, Demiral e Djimsiti, in porta Sportiello può prendere il posto di Musso mentre sugli esterni giocheranno Hateboer e Zappacosta, anche perché Giuseppe Pezzella è lui pure ai box. Con De Roon eventualmente arretrato ci sarebbe spazio in mezzo per Koopmeiners, a fare reparto con Freuler; Pasalic invece dovrebbe agire alle spalle delle due punte, qui Boga è pronto ad affiancare Duvan Zapata.

Aurelio Andreazzoli invece potrebbe tornare al modulo con un solo trequartista, che sarebbe Bajrami: in questo senso arriverebbe la conferma di Cutrone come titolare insieme a Pinamonti nel reparto avanzato, tra le linee c’è anche la soluzione di Liam Henderson mentre Federico Di Francesco non è al meglio. Il centrocampo dovrebbe essere disegnato senza sorprese, quindi con il giovane Asllani in cabina di regia e due mezzali che sarebbero Zurkowski e Bandinelli; in difesa le alternative non mancano, i favoriti in questo caso sono Simone Romagnoli e Luperto per fare da protezione a Vicario, con Stojanovic e Fabiano Parisi che agiranno invece in qualità di terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo ora uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ci può raccontare per un pronostico sulla diretta Atalanta Empoli. Nella partita della 38^ giornata di Serie A il segno 1 per la vittoria della Dea vi farebbe guadagnare 1,21 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; l’ipotesi del pareggio viene regolata dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 7,00 volte l’importo investito, mentre l’eventualità del successo esterno dei toscani, identificata come sempre dal segno 2, ha un valore che con questo bookmaker corrisponde a 10,00 volte la vostra giocata.











