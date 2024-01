DIRETTA/ Atalanta Fiorentina Primavera (risultato 1-0) video streaming: gol Vlahovic al 20′ (14 gennaio 2024)

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO LIVE 1-0): FINE 1° T, GOL DI VLAHOVIC AL 20′!

Nella cornice dello “Carillo Pesenti Pigna” di Alzano Lombardo è terminato da poco il primo tempo del match, valevole per il campionato Primavera, tra l’Atalanta padrona di casa e i pari età della Fiorentina. 1-0 il risultato dopo 45’ molto divertenti e che hanno visto giocare meglio gli orobici, vicini al gol del vantaggio in almeno due occasioni nella fase iniziale della sfida. E dopo il forcing nella fase di avvio, la rete puntualmente arriva grazie a Vlahovic, già pericoloso in precedenza: è infatti il 20’ quando il 19enne centrocampista serbo della Dea finalizza al meglio una grande azione orchestrata dai suoi e, servito da Tognetti, batte Tognetti al secondo tentativo dopo aver colpito in precedenza Kouadio.

Diretta/ Fiorentina Udinese risultato live, streaming video tv: ci siamo! (Serie A, 14 gennaio 2024)

Al 29’ è sempre l’ispirato Vavassori a creare grattacapi ai gigliati, servendo ancora Vlahovic che però viene fermato all’ultimo da Baroncelli. Il duplice fischio del direttore di gara arriva provvidenzialmente per la Fiorentina capace finora solo di collezionare calci d’angolo che avrà l’intervallo per riordinare le idee; vedremo invece se l’Atalanta riuscirà a mantenere il vantaggio e se non rinuncerà ad attaccare nemmeno nel secondo tempo. (agg. di R. G. Flore)

DIRETTA/ Milan Atalanta (risultato 1-1) streaming tv video: che finale di tempo! (10 gennaio 2024)

ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Fiorentina Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Atalanta Fiorentina Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solocalcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

DIRETTA/ Fiorentina Bologna (risultato finale 5-4 dcr): decisivo l'errore di Posch! (9 gennaio 2024)

1° TEMPO, VLAHOVIC E VAVASSORI PERICOLOSI!

Allo stadio “Carillo Pesenti Pigna” di Alzano Lombardo questo pomeriggio si disputa uno dei match più interessanti della giornata del campionato Primavera con i giovani dell’Atalanta che ricevono la visita dei pari età della Fiorentina: se i bergamaschi di Giovanni Bosi sono settimi a quota, i gigliati allenati da Daniele Galloppa occupano invece il penultimo posto con 14 punti e puntano a risalire. E durante i primi 15’ di gara si segnala un avvio a spron battuto dei nerazzurri, subito alla ricerca della rete: già dopo cinque giri di lancette è Vlahovic a sfiorare il gol con un tiro fuori di pochissimo.

Poco dopo l’estremo difensore viola Tognetti deve intervenire su un tentativo di Vavassori (8’) e solo qualche minuto dopo la formazione ospite prova a farsi vedere in avanti con una bella azione rifinita da Rubino ma la difesa lombarda era attenta e sventava provvidenzialmente la minaccia. Al 15’ primo ‘giallo’ del match per il fiorentino Kouadio, poi sul successivo tiro su calcio piazzato Vavassori spedisce alto e l’occasione sfuma. (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI COMINCIA!

Siamo finalmente arrivati alla diretta di Atalanta Fiorentina Primavera. È una partita che chiaramente ha una lunga e ampia tradizione; prendendo in considerazione i precedenti recenti possiamo notare che ci sono pochi pareggi, l’ultimo e unico nelle ultime dieci è il 3-3 (a Firenze) del febbraio 2021. Per il resto, abbondano le vittorie e con tanti gol: l’ultima affermazione casalinga dell’Atalanta è il 3-2 dell’ottobre 2022, dunque nello scorso campionato, con gol decisivo di Lukas Vorlicky al 93’ minuto. Da segnalare che queste due squadre in epoca recente si sono anche affrontate in due finali.

Nel gennaio 2021 la Supercoppa vinta dall’Atalanta per 3-1, nel maggio dell’anno seguente invece la Coppa Italia che era andata ai viola, grazie al gol decisivo di Giovanni Corradini al 92’. L’ultima volta in cui la Fiorentina ha espugnato Zingonia è nel maggio 2021, in campionato: anche quel giorno un gol in pieno recupero segnato da Alessandro Cortinovis su rigore, ma i viola avevano già timbrato due volte con Vittorio Agostinelli e Louis Munteanu. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci racconterà il terreno di gioco, perché ci siamo davvero: la parola passa ai protagonisti della diretta di Atalanta Fiorentina Primavera, finalmente si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA: LA DEA IN RIPRESA!

Atalanta Fiorentina, in diretta domenica 14 gennaio 2024 alle ore 14.30 presso il Centro Sportivo Bortolotti di Ciserano, sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato Primavera 1. Bergamaschi da play off nelle ultime sfide, l’Atalanta arriva da due vittorie consecutive, l’ultima un netto 0-2 in casa del Genoa alla ripresa del campionato, e dopo i tentennamenti iniziali si sono riavvicinati ai primi 6 posti in classifica.

Dall’altra parte la Fiorentina resta attardata in classifica ma anche i Viola sono in miglioramento nelle ultime sfide. La Fiorentina ha pareggiato in casa col Monza nell’ultimo match di campionato ma mercoledì scorso ha anche guadagnato l’accesso alla semifinale di Coppa Italia, battendo 4-2 il Milan nei quarti di finale della competizione e ottenendo così la possibilità della rivincita contro la Roma, che ha battuto i Viola nella finale della passata stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Fiorentina Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti di Ciserano. Per l’Atalanta, Giovanni Bosi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pardel; Ghezzi, Comi, Guerini; Gariani, Riccio, Bonanomi, Armstrong; Martinelli; Fiogbe, Vlahovic. Risponderà la Fiorentina allenata da Daniele Galloppa con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Vannucchi, Vigiani, Biagetti, Baroncelli, Scuderi, Fortini, Falconi, Vitolo, Denes, Sene, Rubino.

ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Fiorentina Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA