Diretta/ Atalanta Fiorentina (Primavera) streaming video tv: viola in crisi nera

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA: RISULTATO SCONTATO?

Atalanta Fiorentina, giovedì 27 maggio 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Match che potrebbe quasi rappresentare un’occasione per i bergamaschi, considerando che i viola si presenteranno in crisi nera all’appuntamento. Per la Fiorentina infatti nel match casalingo contro la Spal è arrivata la quinta sconfitta consecutiva, proprio contro gli estensi che dividono con l’Atalanta il sesto posto in classifica e contendono ai nerazzurri l’accesso ai play off.

La Fiorentina però deve guardarsi le spalle, al netto dei progetti di riforma del campionato i viola puntano alla salvezza ma Torino e Lazio non sono ancora stati staccati. L’Atalanta contro la Sampdoria ha infilato il suo secondo pareggio consecutivo, un match sulla carta difficile in calendario ma gli orobici non hanno ancora trovato quello strappo che garantirebbe loro la sicurezza della partecipazione alla corsa Scudetto a fine stagione.

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Fiorentina Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Atalanta e Fiorentina Primavera al Centro Sportivo Bortolotti. I padroni di casa allenati da Giuseppe Scurto scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Dajcar, Ghislandi, Ruggeri, Giovane, Cittadini, Scalvini, Sidibe, Olivieri, Rosa, Cortinovis, Renault. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alberto Aquilani con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Fogli; Chiti, Dutu, Frison; Gentile, Neri, Corradini, Agostinelli, Pierozzi; Spalluto, Munteanu.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Atalanta e Fiorentina Primavera, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.30 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 4.60 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 6.10 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



