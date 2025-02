DIRETTA ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo davvero arrivati alla diretta Atalanta Fiorentina Primavera: è certamente una bella stagione per la squadra viola che si trova al primo posto in classifica e può sognare uno scudetto che manca addirittura da 42 anni, dopo aver fatto incetta di Coppe Italia in queste stagioni potrebbe anche arrivare il tanto agognato tricolore. L’Atalanta arranca in campionato, ma come già accennato ha raggiunto gli ottavi della Youth League: straordinaria la rimonta sulla Dinamo Kiev con conseguente vittoria ai rigori al termine di una serie davvero lunga, la Dea è così entrata nelle prime sedici della competizione Uefa e ora può sognare.

La prossima avversaria sarà il Trabzonspor, che ai sedicesimi ha fatto fuori la Juventus; nei quarti potrebbe esserci il derby italiano contro l’Inter (che se la vedrà con il Bayern Monaco), poi in semifinale, eventualmente, Real Madrid o Manchester City senza dimenticarsi dell’Az Alkmaar, perché a livello giovanile le squadre olandesi sono temibilissime. Naturalmente lo scopriremo strada facendo, ora bisognerà evitare guai peggiori in un campionato tutt’altro che brillante: le due squadre stanno per affrontarsi, possiamo dare il via alla diretta Atalanta Fiorentina Primavera! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà come sempre su Sportitalia l’appuntamento in televisione per la diretta Atalanta Fiorentina Primavera e se non vi trovate davanti ad una tv potete affidarvi alla diretta streaming video dal sito internet.

CAPOLISTA A ZINGONIA!

Per la diretta Atalanta Fiorentina Primavera saremo in campo alle ore 15:00 di mercoledì 19 febbraio: il turno infrasettimanale del campionato Primavera 1 2024-2025 è valido per la 26^ giornata, qui possiamo parlare di una grande classica che però si gioca in uno scenario particolare, perché la Fiorentina sta volando in questo momento ed è riuscita a conquistare il primo posto in classifica con una bella serie di vittorie, tra cui quella sul campo della Roma che a lungo è stata capolista del torneo, mentre l’Atalanta – un po’ come lo scorso anno – deve sempre guardarsi le spalle ed è lontana dai playoff.

Sabato scorso la Dea ha perso contro la Lazio; in generale possiamo dire che la squadra si sia leggermente rialzata rispetto ad un periodo davvero complicato, ha anche raggiunto gli ottavi di Youth League ma la sua situazione rimane pericolante, e oggi certamente la partita non aiuta. Vedremo però, perché abbiamo imparato che nel campionato 1 può davvero succedere di tutto; non resta che scoprire insieme l’esito della diretta Atalanta Fiorentina Primavera, sperando innanzitutto che sia un pomeriggio intrigante dal punto di vista generale.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA

Sarà un 3-4-1-2 quello di Giovanni Bosi per la diretta Atalanta Fiorentina Primavera: Gobbo, Armstrong e uno tra Bilac e Tavanti in difesa a protezione di Zanchi, due esterni che partono da centrocampo e potrebbero essere Idele e Simonetto (insidiati da Bonsignori e Capac), in mezzo al campo Arrigoni si candida a un posto insieme a Steffanoni e Manzoni, infine ecco l’assetto offensivo nel quale Bonanomi agirà tra le linee lanciando Baldo e Henry Camara, ma qui abbiamo Fiogbe che potrebbe essere titolare.

Naturalmente certezze per Daniele Galloppa che si presenta con il 4-3-3: nel tridente offensivo Bertolini, Braschi e Rubino dovrebbero essere titolari, a dare qualità alla manovra sarà Ievoli che comanderà una zona mediana completata dalle due mezzali Deli e Harder, poi in difesa Elia e Balbo potrebbero prendere il posto di Baroncelli (o Kouadio) e Scuderi, la conferma potrebbe esserci per il terzino destro Trapani (ma occhio a Lamouliatte) oltre che ovviamente per il portiere Vannucchi.