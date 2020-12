DIRETTA/ Atalanta Fiorentina video streaming DAZN: i precedenti del match sono 114

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA: I TESTA A TESTA

Sono ben 114 i precedenti della diretta di Atalanta Fiorentina. Il bilancio è in favore dei viola che hanno vinto 49 volte, rispetto ai 28 successi della Dea e a ben 37 pareggi. Se si parla però solo delle gare disputate a Bergamo i precedenti scendono a 57 con l’Atalanta che ne ha vinti 20, rispetto ai 14 della viola e a 23 pareggi. La viola non vince all’Atleti Azzurri d’Italia dalla stagione 2015/16 quando la gara terminò 2-3. Si decise tutto negli ultimi 23 minuti con la viola che passava in vantaggio con le reti di Fernandez e Tello, con i padroni di casa che dimezzavano il vantaggio con Conti e Kalinic che metteva la ciliegina sulla torta seguito dal gol di Pinilla che si fece poi anche espellere. Più recente è l’ultima vittoria dell’Atalanta in casa contro questo avversario che ci riporta al 25 aprile del 2019, una gara che avevano sbloccato gli ospiti con un gol di Luis Muriel poi passato proprio alla Dea. Ilicic su rigore pareggiava con la rete della vittoria siglata al minuto 69 da Gomez.

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Fiorentina sarà disponibile in due modalità: gli abbonati Sky da almeno tre anni la potranno seguire in televisione sul canale DAZN1, che è al numero 209 del decoder, poi c’è ovviamente la disponibilità della diretta streaming video fornita dall’applicazione DAZN, che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone o anche su una smart tv, che sia dotata di connessione a internet.

ATALANTA FIORENTINA: OCCHIO AI POSTUMI DI COPPA…

Atalanta Fiorentina, in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo in programma domenica 13 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Orobici in ripresa dopo un momento caotico, con la lite nello spogliatoio tra Gasperini e una parte della squadra e le voci di dimissioni che si sono rincorse alla vigilia del fondamentale impegno di Champions League ad Amsterdam. Ma l’Ajax è stato battuto e gli ottavi della massima competizione europea sono stati conquistati dai bergamaschi per il secondo anno consecutivo e anche la crisi interna sembra essere rientrata.

Sarà un buon test quello con la Fiorentina che lunedì scorso ha evitato il tracollo pareggiando in casa al 98′ contro il Genoa, riuscendo però solo a tamponare una classifica che vede ora i viola quartultimi con 3 punti di vantaggio sullo stesso Genoa e il Torino. Troppo poco rispetto alle speranze di inizio stagione, con la situazione per i toscani che sembra essersi molto complicata dopo la cessione di Federico Chiesa.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA

Le probabili formazioni di Atalanta Fiorentina, sfida che andrà in scena presso il Gewiss Stadium di Bergamo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gian Piero Gasperini con un 3-4-1-2: Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Pessina, Ruggeri; Gomez; Ilicic, Muriel. Gli ospiti guidati in panchina da Cesare Prandelli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Dragowski; Caceres, Ger. Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Ribery.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Atalanta e Fiorentina queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.66, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 4.33 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA