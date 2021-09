DIRETTA ATALANTA FIORENTINA/ Video streaming DAZN: Dea ok negli ultimi precedenti

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA: TESTA A TESTA

Ci avviciniamo a grandi passi alla diretta della Serie A di Atalanta Fiorentina: serve ora dare uno sguardo anche al ricchissimo storico che le due squadre condividono. Dati alla mano vediamo infatti che dal 1929 a oggi le due formazioni si sono affrontate in ben 134 occasiono ufficiali, pure queste registra tra primo e secondo campionato nazionale, come anche in coppa Italia: il bilancio che ne ricaviamo subito ci racconta di 33 affermazioni della Dea contro le ben 58 vittorie del club toscano, mentre sono 43 i pareggi realizzati.

Se vediamo però i riferimenti più recenti e nello specifico gli ultimi 10 testa a testa, notiamo che sono state ben 5 le vittorie dei bergamaschi e solo due i successi strappati dai viola. Pure nell’ultimo campionato della Serie A, tra andata e ritorno l’Atalanta ha sempre vinto e pure con risultati netti (3-0 all’andata e 3-2 al ritorno al Franchi). (agg Michela Colombo)

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Fiorentina è su DAZN: quest’anno infatti i diritti per trasmettere il campionato di Serie A, come abbiamo visto nelle precedenti giornate, sono della piattaforma sbarcata in Italia qualche anno fa, e dunque solo gli abbonati al servizio potranno assistere a questa partita della 3^ giornata. sarà in realtà una visione in diretta streaming video, o magari su una smart tv dotata di connessione a internet; inoltre sarà questa una delle tre partite del turno a essere in onda anche sulla televisione satellitare, dunque appuntamento su Sky Sport Uno per tutti gli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video su Sky Go.

ATALANTA FIORENTINA: PARTITA INTRIGANTE!

Atalanta Fiorentina è in diretta dal Gewiss Stadium, alle ore 20:45 di sabato 11 settembre: terzo anticipo per la terza giornata di Serie A 2021-2022, e partita molto interessante tra due squadre che partono con obiettivi diversi ma che sono pronte a stupire. Per la Dea sta per iniziare la terza partecipazione consecutiva in Champions League; in campionato ha destato qualche perplessità il pareggio di Bologna ma Gian Piero Gasperini sa che la strada è lunga, lui di scudetto non vuole sentir parlare ma noi invece non possiamo non citare la Dea tra le candidate al titolo, non fosse per come sono andate le ultime stagioni.

La nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano ha onorato la prima in casa battendo il Torino, stesso avversario sconfitto dagli orobici all’esordio; anche in questo caso bisogna guardare al lungo termine, soprattutto perché il gruppo si è rinnovato e arriva da stagioni difficili che non saranno facili da assorbire. Vedremo quello che succederà nella diretta di Atalanta Fiorentina, intanto mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare un’analisi più approfondita sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA

Sono in tanti i giocatori che Gasperini ha in dubbio per Atalanta Fiorentina: la soluzione più probabile è che il centravanti lo faccia Ilicic (uno degli ex) con il debutto di Koopmeiners a fare coppia centrale con Freuler, e dunque Pessina sulla trequarti insieme a Malinovskyi. In dubbio Muriel e Duvan Zapata, come Gosens: a sinistra si prepara allora Zappacosta con Maehle regolarmente a destra (Hateboer tornerà a novembre), a protezione del portiere Musso giocherà invece la consueta linea a tre con Toloi, Demiral e Djimsiti che sono tutti favoriti su Palomino.

Italiano ha tutti a disposizione, per cui può disegnare la Fiorentina ideale: c’è ancora il ballottaggio Callejon-Nico Gonzalez-Sottil in un tridente nel quale l’unica certezza è Vlahovic, a centrocampo si prepara Lucas Torreira che sarà ovviamente il regista basso, con il supporto di Bonaventura e Castrovilli favoriti per giocare come mezzali. In difesa l’altro volto nuovo che è Odriozola, terzino destro; poi la coppia serba Milenkovic-Nastasic a fare da centrali davanti al rientrante Dragowski, il laterale basso a sinistra sarà ovviamente Biraghi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Atalanta Fiorentina possiamo consultare le quote ufficiali che sono state fornite dall’agenzia Snai: andando a leggere il quadro delle quote, scopriamo che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,50 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno X che regola il pareggio porta in dote un guadagno corrispondente a 4,50 volte la vostra giocata. Il segno 2, sul quale bisognerà puntare per il successo degli ospiti, garantisce con questo bookmaker una vincita che equivale a 6,00 volte l’importo investito.



