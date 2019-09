Diretta Atalanta Fiorentina/ Streaming video e tv: la Dea si rialza subito? (Serie A)

Atalanta Fiorentina, diretta dal signor Daniele Orsato e in programma domenica 22 settembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Atleti Azzurri d’Italia, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di Serie A 2019-2020. I bergamaschi sono reduci da una sconfitta pesante all’esordio in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Nonostante la mancanza d’esperienza internazionale fosse uno spauracchio conosciuto per gli uomini di Gian Piero Gasperini, il 4-0 subito in Croazia è stata una doccia fredda, visto l’entusiasmo con il quale gli orobici avevano approcciato all’appuntamento. Il riscatto andrà cercato contro una Fiorentina fin qui sempre apprezzabile e organizzata, ma capace di raccogliere un solo punto contro la Juventus, dopo due sconfitte contro Napoli e Genoa. Calendario duro per i viola, chi dovesse essere sconfitto in questo match tra Gasperini e Vincenzo Montella potrebbe iniziare a sentir spirare venti di crisi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Fiorentina, domenica 22 settembre 2019 alle ore 18.00, si potrà seguire in diretta tv esclusiva solo con un abbonamento Sky, che trasmetterà la partita sul canale numero 202 del satellite, ovvero Sky Sport Serie A. Per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app SkyGo, oppure tramite pc al sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Atalanta Fiorentina, domenica 22 settembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sfida valevole per la quarta giornata di Serie A. 3-4-1-2 per l’Atalanta allenata da Gasperini in campo con: Gollini; Palomino, Djimsiti, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Montella con un 3-5-2: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala l’Atalanta come favorita per la conquista dei tre punti contro la Fiorentina. Vittoria casalinga offerta a una quota di 2.00, pareggio quotato 3.60 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 3.50. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 1.55 per l’over 2.5 e di 2.35 per l’under 2.5.



