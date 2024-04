DIRETTA/ Atalanta Fiorentina video streaming Canale 5: ecco la storia in Coppa Italia! (24 aprile 2024)

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA, TESTA A TESTA

Possiamo adesso prenderci qualche minuto per curiosare nella storia della diretta di Atalanta Fiorentina con riferimento ai precedenti in Coppa Italia. Si tratta di una storia a forti tinte viola, infatti nella competizione la Fiorentina ha vinto ben otto delle dodici precedenti partite disputate contro l’Atalanta, la quale invece ha ottenuto solamente due vittorie e altrettanti pareggi. Naturalmente l’ultima vittoria viola è il successo per 1-0 nella partita d’andata e bisogna aggiungere che i gigliati hanno battuto la Dea anche nei quarti del 2022 e negli ottavi del 2020, per cui questo incrocio sta diventando maledetto in Coppa Italia per la Dea, che però si è imposta l’ultima volta in cui Atalanta e Fiorentina si sono affrontate in semifinale, cioè nel 2019, grazie a una vittoria casalinga per 2-1 dopo il pareggio per 3-3 dell’andata a Firenze.

Infine, il precedente in assoluto più significativo è naturalmente l’ultima finale, disputata nel 1996, che vide un vero e proprio trionfo per la Fiorentina: la formula prevedeva ancora andata e ritorno e la Fiorentina vinse entrambe le partite, 1-0 a Firenze e 0-2 a Bergamo, conquistando così la Coppa Italia in maniera davvero autorevole. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ATALANTA FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

Come per tutta la Coppa Italia, anche la diretta Atalanta Fiorentina sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 visto che Mediaset ha in suo possesso i diritti televisivi di trasmissione della competizione nazionale, giunte quasi all’atto finale.

Se in televisione non riuscite a vedere la partita allora per voi c’è la possibilità di vederla in diretta streaming o sul sito web di Mediaset oppure direttamente sull’applicazione di Mediaset Infinity senza costi aggiuntivi.

GLI OROBICI SOGNANO LA RIMONTA

Prepariamoci ad una partita infuocata tra due squadre che da troppi anni inseguono un trofeo. La diretta Atalanta Fiorentina ci dirà se la rete strepitosa di Mandragora dell’andata verrà rimontata o se farà tutta la differenza del mondo in questo ritorno delle semifinali di Coppa Italia, prevista per mercoledì 24 aprile 2024 alle ore 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo.

I bergamaschi hanno vinto nella recente trasferta di Monza, accorciando a -1 dalla Roma che è stata sconfitta a Bologna. Ora l’Atalanta può davvero sognare l’Europa, consapevole di avere una partita in meno da recuperare contro la Fiorentina, così come i giallorossi dovranno finire di giocare la parte finale contro l’Udinese con 19 minuti da recuperare. Anche i viola in Serie A hanno messo a referto un successo nell’ultimo turno, vincendo 2-0 contro la Salernitana con reti di Kouame e Ikone dopo che in settimana erano approdati in semifinale di Conference League eliminando il Vitkoria Plzen ai tempi supplementari in virtù dei gol di Nico Gonzalez e Biraghi.

ATALANTA FIORENTINA, PROBABILI FORMAZIONI

Tra poche ore avrà inizio la diretta Atalanta Fiorentina e per ingannare il tempo andiamo a vedere quali saranno le probabili formazioni. I bergamaschi scenderanno in campo con il consueto 3-4-1-2: Carnesecchi in porta, terzetto arretrato composto da Djimsiti, Hien e Kolasinac. Sulle fasce Zappacosta e Ruggeri con de Roon insieme a Ederson come centrocampisti centrali. Nelle vesti di trequartista, Koopmeiners supporterà De Ketelaere e Scamacca.

La Fiorentina risponde con l’assetto tattico 4-2-3-1. A difendere i pali Terracciano, la difesa a quattro con Dodò, Milenkovic, Ranieri e Biraghi. A centrocampo Arthur e il match winner dell’andata Mandragora. Nico Gonzalez titolare insieme a Beltran e l’autore di uno dei due gol contro la Salernitana ovvero Kouame. Unica punta Belotti.

QUALI QUOTE PER ATALANTA FIORENTINA

Se volete avventurarvi in una scommessa sulla diretta Atalanta Fiorentina andiamo ad esplorare le quote che ci daranno un’idea di che partita si aspettano i bookmakers. A partire dall’1 fisso dato a 1.80, con la X a 3.75 e la vittoria viola a 4.50.

Se volete concentrarvi solo sul discorso qualificazioni, ecco le quote: passaggio del turno dell’Atalanta a 2.10 contro l’1.60 che vede in finale la squadra di Italiano. Tanti o pochi gol? L’Over 2.5, che riguarda solo i due tempi regolamentari, è offerto a 1.75 con l’Under a 2.05.











