Diretta Atalanta Fiorentina, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Bergamo per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Negli ultimi anni la diretta Atalanta Fiorentina ci ha regalato davvero tante emozioni, infatti le ultime dieci sfide ufficiali sono state disputate tutte da giovedì 10 febbraio 2022 in poi, cioè in meno di quattro anni, grazie all’apporto anche di ben tre incroci in Coppa Italia. La Fiorentina comanda nel testa a testa recente grazie a sei vittorie a fronte di tre successi per l’Atalanta e un solo pareggio, ma i viola sono in vantaggio anche nel bilancio complessivo dei precedenti in Serie A, con cinquantaquattro vittorie in 124 confronti, a fronte di trentotto pareggi e trentadue successi per l’Atalanta.

Diretta/ Dolomiti Bellunesi Giana Erminio (risultato 0-0) streaming video tv: Mignanelli! (30 novembre 2025)

Quanto invece allo scorso campionato, possiamo ricordare che il fattore campo era stato decisivo per la diretta Atalanta Fiorentina, con una doppia vittoria casalinga: 3-2 nerazzurro a Bergamo nel match d’andata disputato domenica 15 settembre 2024, mentre il ritorno a Firenze vide il successo per 1-0 dei padroni di casa gigliati nella partita giocata allo stadio Franchi domenica 30 marzo scorso. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, L. Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Pontedera Carpi (risultato 0-0) streaming video tv: conclusione di Vitali! (oggi 30 novembre 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA ATALANTA FIORENTINA? LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

La diretta Atalanta Fiorentina sarà disponibile in televisione sia sul canale Sky Sport Calcio che su Sky Sport 251. Sempre tramite Sky si potrà vedere la gara pure in streaming grazie a Sky Go. La stessa modalità sarà garantita anche dalle piattaforme DAZN e Now TV.

ATALANTA FIORENTINA, VIOLA SEMPRE SENZA VITTORIE

Partita fra squadre deluse dalla propria stagione quella prevista con la diretta Atalanta Fiorentina di domenica 30 novembre alle ore 18:00. Presso la New Balance Arena i bergamaschi tenteranno di risalire la graduatoria a partire da questo incontro affrontando una compagine che non ha ancora vinto dall’inizio del campionato.

Diretta/ Foggia Cosenza (risultato 1-0) streaming video tv: rete di D'Amico! (30 novembre 2025)

La Dea è reduce dall’importante vittoria per 3 a 0 ottenuta in trasferta in Champions League contro l’Eintracht Francoforte grazie alla quale è riuscita a toccare quota dieci in Europa ed ha soprattutto interrotto la serie di tre KO consecutivi fatta registrare in campionato. I nerazzurri sono appunto reduci pure dal 3 a 1 rimediato contro il Napoli.

L’Atalanta vuole dunque ripetersi immediatamente nella tredicesima giornata di Serie A 2025/2026. I toscani, invece, non hanno mai trionfato come dicevamo dall’avvio del torneo ma arrivano da due pareggi consecutivi contro il Genoa fuori casa prima e la Juventus tra le mura amiche poi sotto la guida di mister Paolo Vanoli.

I gigliati hanno quindi mostrato segnali di ripresa e si auspicano di migliorare al più presto possibile l’attuale penultimo posto occupato in classifica con sei punti, al pari dell’Hellas Verona che è alle loro spalle. I lombardi sono invece in tredicesima posizione avento racimolato altrettanti punti una volta arrivati al tredicesimo turno.

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Fiorentina: mister Palladino riproporrà il recente 3-4-2-1 ammirato con Carnesecchi; Djimsiti, Ahanor ed Hien, Bellanova, De Roon, Ederson e Zappacosta, Lookman e De Ketelaere in azione dietro a Scamacca. Il tecnico Vanoli imposterà invece i suoi calciatori secondo il modulo 4-3-1-2 con De Gea, Pongracic, Ranieri e Marì, Dodo, Sohm, Mandragora, Fagioli e Parisi, Gudmundsson e Kean.

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA, LE QUOTE

Le quote di Snai in relazione al possibile esito finale della diretta Atalanta Fiorentina non lasciano molti dubbi su chi vincerà questo match. Il trionfo nerazzurro è il risultato più scontato per questa partita con l’1 fissato ad appena 1.70. Il pareggio è la seconda opzione più probabile con il segno x pagato a 3.75 mentre il successo dei toscani è quotato a 4.75.