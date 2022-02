Diretta Atalanta Fiorentina/ Streaming video tv: obiettivo semifinale (Coppa Italia)

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA: IN PALIO C’E’ LA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA

Atalanta Fiorentina, in diretta giovedì 10 febbraio alle ore 18:00 dal Gewiss Stadium di Bergamo, è valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La partita è ad eliminazione diretta, quindi in caso di parità, si disputeranno supplementari e rigori. La squadra che conquisterà il successo, affronterà in semifinale la vincente dell’altro quarto di finale, Juventus-Sassuolo. L’Atalanta arriva alla gara contro la Fiorentina, dopo aver eliminato dal torneo il Venezia, battuto con il risultato di 2-0 negli ottavi di finale.

La Fiorentina è reduce dal successo dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, in cui si è imposta sulla squadra di Luciano Spalletti con il punteggio di 2-5, conseguito nei tempi supplementari. La squadra di Vincenzo Italiano ha quindi eliminato dalla Coppa Italia una delle squadre favorite per la vittoria finale e si candida come mina vagante della competizione. Nella partita di campionato disputata a settembre, la Fiorentina si è imposta in casa dell’Atalanta, vincendo 1-2.

ATALANTA FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Atalanta Fiorentina di Coppa Italia sarà disponibile in chiaro per tutti sul canale del digitale terrestre Italia 1. L’emittente televisiva del Biscione trasmetterà tutta la competizione in esclusiva sulle proprie reti. Sarà quindi possibile seguire le partite anche in diretta streaming video attraverso l’applicazione Mediaset Infinity. Per accedere ai contenuti è necessario disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA FIORENTINA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Atalanta Fiorentina, le quali si affronteranno nella sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, dovrebbe tornare al modulo 3-4-2-1, dopo la sconfitta dell’ultimo turno di campionato contro il Cagliari. Questa la probabile formazione titolare della Dea: Sportiello, Toloi, Palomino, Djimsiti, Zappacosta, Pasalic, Freuler, Maehle, Pessina, Miranchuk, D. Zapata.

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, dovrebbe rispondere con il consueto 4-3-3. In avanti potrebbe partire dal primo minuto Piatek, dopo la panchina dello scorso turno di campionato. Sulla destra probabile impiego di Callejon, con Ikoné che dovrebbe riposare. Ecco la probabile formazione titolare dei gigliati per la sfida di Coppa Italia: Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Callejon, Piatek, Sottil.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Atalanta Fiorentina di Coppa Italia, proposte dall’agenzia Snai. Per il passaggio del turno sono favoriti i padroni di casa, con il segno 1, abbinato alla vittoria dell’Atalanta, quotato 1.70. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X è proposto a 4.00. Sembra invece difficile il successo esterno della Fiorentina, con il segno 2 quotato 4.25.

