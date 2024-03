DIRETTA/ Atalanta Frosinone Primavera risultato live, streaming video tv: eccoci in campo! (17 marzo 2024)

Il calcio giovanile sulle nostre frequenze non ci abbandona mai e oggi è il turno della diretta di Atalanta Frosinone Primavera, gara valevole per la 26esima giornata di campionato con l’ora X fissata per oggi 17 marzo 2024 alle ore 13,00. La baby Dea arriva alla partita con il vento in poppa dopo una vittoria di misura per 1-0 contro il Sassuolo, risultato che l’ha proiettata al quarto posto in classifica.

Con una forma in crescita, l’Atalanta Primavera è decisa a consolidare la propria posizione in alto e a continuare la propria corsa verso i vertici della classifica. Dall’altro lato, il Frosinone arriva da una vittoria convincente per 4-0 contro la Sampdoria, un risultato che ha ridato fiducia e orgoglio alla squadra, nonostante occupi l’ultima posizione in classifica.

ATALANTA FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Atalanta Frosinone Primavera sarà visibile in chiaro per tutti sul canale 60 del digitale terrestre, ossia Sportitalia. In alternativa per i più “Smart” sarà possibile seguire la medesima gara sul sito ufficiale dell’emittente televisiva.

ATALANTA FROSINONE PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Non possiamo non citare le probabili formazioni in questa diretta di Atalanta Frosinone Primavera, dopotutto c’è un’assenza importante per la baby Dea con l’assenza di Vassoni sulla trequarti, espulso nel precedente match contro il Sassuolo per doppio cartellino giallo.

La mancanza di Vassoni potrebbe rappresentare una perdita significativa per l’Atalanta, che dovrà trovare soluzioni alternative per colmare il vuoto lasciato dalla sua assenza nella fase di costruzione e nelle azioni offensive. Dall’altra parte, per il Frosinone, si prevede che la seconda punta Luna abbia un ruolo chiave. Sarà incaricato di rifinire il gioco e, se possibile, di segnare gol importanti per la squadra.

ATALANTA FROSINONE PRIMAVERA, LE QUOTE

Andiamo ad analizzare le quote della diretta di Atalanta Frosinone Primavera grazie al sito di Snai: il segno 1 che farebbe vincere la Baby Dea è quotato a 2 fisso mentre una vittoria ospite porterebbe una moltiplicazione di 5 sull’importo scommesso in precedenza. Per il pareggio la quota è di 2,5.

