Diretta/ Atalanta Frosinone streaming video tv: orobici in ritardo (Primavera)

DIRETTA ATALANTA FROSINONE PRIMAVERA: IN EQUILIBRIO!

Atalanta Frosinone, in diretta domenica 15 gennaio 2023 alle ore 12.30 presso il Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato Primavera 1. Orobici in ritardo e ancora in difficoltà dopo l’ultima sconfitta di Cagliari che ha lasciato i nerazzurri al quartultimo posto in classifica in coabitazione con l’Inter, con i bergamaschi che stanno faticando nel trovare continuità in questa stagione.

Diretta/ Frosinone Modena (risultato finale 2-1) video tv: Grosso inarrestabile!

Al contrario il Frosinone è stato da formazione neopromossa una delle rivelazioni della prima parte del campionato, anche se l’ultima sconfitta in casa contro il Torino ha lasciato i ciociari al confine della zona play off in coabitazione col Cagliari. Curiosamente la sfida si ripresenta a 4 giorni di distanza, mercoledì scorso Atalanta e Frosinone si sono affrontate in Coppa Italia, 1-0 per i nerazzurri il risultato con rete decisiva messa a segno da Chiwisa.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Beukema per la difesa, Malinovskyi: "Gasp mi diceva..."

ATALANTA FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Frosinone Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: il canale principale di questa emittente è disponibile al numero 60 del digitale terrestre e dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti. Possiamo comunque ricordare che le partite del campionato Primavera 1 sono fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Koopmeiners e Sportiello rimangono a Bergamo

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FROSINONE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Frosinone Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Per l’Atalanta, Marco Fioretto schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bertini, Del Lungo, Bernasconi, Chiwisa, Muhameti, Palestra, Guerini, Vitucci, Stabile, Colombo, Regonesi. Risponderà il Frosinone allenato da Giorgio Gorgone con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Palmisani; Maestrelli, Maura, Macej, Rosati; Bruno, Cangianiello, Peres; Condello, Jirillo, Selvini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ATALANTA FROSINONE PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











© RIPRODUZIONE RISERVATA