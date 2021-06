Diretta Atalanta Genoa Primavera/ Streaming video tv: Grifone senza più obiettivi

DIRETTA ATALANTA GENOA PRIMAVERA: LA DEA PER I PLAYOFF

Atalanta Genoa Primavera, che sarà diretta dal signor Eduart Pashuku, si gioca alle ore 17:00 di martedì 8 giugno e rappresenta l’anticipo nella 28^ giornata del campionato Primavera 1 2020-2021. La giovane Dea continua la sua rimonta imperiosa verso un posto nei playoff: la vittoria sul campo della Spal è stata fondamentale perché ha permesso di operare il sorpasso in classifica ai danni degli estensi, adesso la squadra di Massimo Brambilla è padrona del suo destino sapendo comunque che, visti gli anni passati, l’obiettivo è quello di arrivare fino in fondo.

Il Genoa che si presenta a Zingonia è di fatto tranquillo: nell’ultimo turno ha perso a domicilio contro il Sassuolo, la salvezza è archiviata aritmeticamente ma allo stesso modo ormai non si può più sperare di arrivare tra le prime sei della classifica, per un campionato che può comunque essere considerato positivo. Aspettando ora la diretta di Atalanta Genoa Primavera, proviamo a capire in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ATALANTA GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Genoa Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del digitale terrestre e come noto è questa emittente ad occuparsi dell’intera programmazione del campionato Primavera 1. L’anticipo della 28^ giornata andrà in televisione, ma in alternativa potrà essere seguito anche attraverso il servizio di diretta streaming video: basterà infatti rivolgersi al sito www.sportitalia.com o all’app Sportitalia, utilizzando naturalmente dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA GENOA PRIMAVERA

Massimo Brambilla deve fare a meno di Alassane Sidibe per Atalanta Genoa Primavera: la soluzione più ovvia è quella di mettere in campo Oliveri in mezzo al campo a fare coppia con Renault, ma potrebbe anche cambiare il modulo arretrando Cortinovis al centro. Da vedere, quasi certamente però avremo Ghislandi e Renault sugli esterni con una difesa che, davanti al portiere Dajcar, sarà formata da Scanagatta, Berto e Cittadini mentre in attacco Rosa dovrebbe essere supportato da Italeng o Ghisleni. Per il suo Genoa Primavera Luca Chiappino si dispone con il 3-4-1-2: Serpe, Gjini e Piccardo si posizionano davanti al portiere Agostino, i due esterni di centrocampo potrebbero essere Jordan Boli e Zaccone mentre in mezzo punta una maglia Zenelaj, che deve vincere la concorrenza di Maglione e Sadiku. Besaggio e Zielski sono in ballottaggio per il posto da trequartista, davanti dovrebbero essere confermati sia Yayah Kallon che Estrella.



