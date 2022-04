Diretta Atalanta Genoa Primavera/ Streaming video tv: obiettivi opposti

DIRETTA ATALANTA GENOA PRIMAVERA: LA DEA FAVORITA!

Atalanta Genoa Primavera, in diretta dal Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia (Bergamo), si gioca alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 20 aprile 2022, perché sarà una partita valida per la trentesima giornata del Campionato Primavera 1, altro turno infrasettimanale del torneo che sta marciando a ritmo molto alto verso il finale della stagione regolare. Classifica alla mano, la diretta di Atalanta Genoa Primavera dovrebbe vedere nettamente favoriti i nerazzurri, ma in palio c’è una posta importante per entrambe le squadre, pur se per motivi opposti.

DIRETTA/ Atalanta Verona (risultato finale 1-2): accorcia Scalvini ma non basta

Con la vittoria per 2-3 di sabato scorso contro il Pescara, l’Atalanta Primavera è infatti salita a quota 51 punti in classifica, in piena zona playoff e ancora con ambizioni di raggiungere le prime due posizioni che darebbero il vantaggio di saltare il primo turno degli spareggi verso l’agognato scudetto. Il Genoa Primavera ha invece incassato un pesante ko casalingo per 0-4 contro l’Inter ed è fermo a 35 punti, dunque ancora a rischio per quanto riguarda una salvezza che è da conquistare. Obiettivi importanti, valori tecnici diversi: che cosa vedremo in Atalanta Genoa Primavera?

Diretta/ Pescara Atalanta Primavera (risultato finale 2-3): Sidibe è decisivo!

DIRETTA ATALANTA GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Genoa Primavera sarà garantita in chiaro per tutti da Sportitalia sul canale numero 61 del telecomando, inoltre sarà disponibile anche la diretta streaming video che sarà fornita tramite applicazione o sito internet (www.sportitalia.com) della stessa emittente sportiva.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA GENOA PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Atalanta Genoa Primavera. Per i padroni di casa nerazzurri di mister Massimo Brambilla il modulo di riferimento potrebbe essere il 3-5-2 con Sassi in porta, difesa a tre formata da Del Lungo, Cittadini e Ceresoli, a centrocampo invece potremmo vedere Renault, Chiwisa, Sidibe, Zuccon e Bernasconi nel folto reparto a cinque, infine il tandem d’attacco formato da Cissè e Pagani.

DIRETTA/ Genoa Inter Primavera (risultato finale 0-4) Fabbian cala il poker

Per il Genoa di mister Luca Chiappino saranno da verificare novità dopo il crollo contro l’Inter, ma indichiamo di base il modulo 3-4-2-1 con Mitrovic in porta; davanti a lui i tre difensori Marcandalli, Calvani e Gjini; a centrocampo potrebbero agire Nesci, Macca, Palella e Boci; sulla trequarti ecco invece Kallon e il capitano Besaggio per sostenere il centravanti Ambrosini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA